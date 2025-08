Nareszcie weekend. Festiwal we Fromborku, koncerty, wystawy i śniadanie na trawie

Nasza redakcyjna Kasia jest na zasłużonym dwutygodniowym urlopie, ale my jak co tydzień mamy dla Was garść informacji o tym, co ciekawego dzieje się w Elblągu i okolicach w nadchodzący weekend. Zobaczcie, gdzie warto pójść, pojechać, co warto zobaczyć.

Piątek 1 sierpnia We Fromborku rozpoczyna się druga edycja trzydniowej imprezy „Musicus Copernicus Frombork Festival”, czyli o obrotach sfer muzycznych. To wydarzenie wypełnione dźwiękami nietuzinkowej muzyki (wystąpią m.in. Stanisław Soyka, Divas Voices, Czarnina) ze spotkaniami na temat tradycji i kultury ludowej Warmii. Na plaży we Fromborku przez trzy dni będzie funkcjonować Wioska Dawnej Warmii (wstęp bezpłatny) a na placu Górnika (przy wieży wodnej) wieczorami będą odbywać się koncerty (biletowane). Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie tutaj. Osobom, które zostają w piątkowy wieczór w Elblągu, polecamy wernisaż wystawy Dyplomy 2025, który o godz. 18 odbędzie się w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Św. Ducha. Swoje prace zaprezentują uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Wstęp wolny. Wystawę będzie można oglądać do 24 sierpnia. Sobota, 2 sierpnia Sobotę warto rozpocząć razem z wolontariuszami i psami ze Schroniska dla Zwierząt OTOZ Animals, który zapraszają na sierpniową edycję Biegu na 6 Łap. Na chętnych czekają czworonogi, spragnione spaceru po lesie. Początek o godz. 11, obowiązują zapisy. Więcej szczegółów tutaj. W sobotę i niedzielę w kinie Światowid odbędzie się Retrospekcja, czyli pokaz kilku filmów z festiwali WAMA, największego tego rodzaju wydarzenia w regionie. Szczegóły znajdziecie tutaj. O godz. 18 na kolejną wystawę do Kiosku, znajdującego się przy Wybrzeżu Gdańskim, zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Tym razem swoje fotograficzne prace zaprezentuje elblążanin Łukasz Kotyński, zawodowo tłumacz języka angielskiego, hobbystycznie obserwator miejskich sytuacji i podmiejskich krajobrazów, gromadzący zdjęcia pod parasolem internetowego hasztagu #Elblągue. Wstęp wolny, więcej tutaj. https://www.portel.pl/kultura/galeria-nie-codziennosci-w-kiosku-kultury/145446 Tuż po zachodzie słońca rozpocznie się kolejny seans Kina pod Chmurką. Tym razem na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego będzie można obejrzeć film „Włoskie wakacje”. Wstęp wolny, szczegółowy harmonogram cyklu jest dostępny tutaj. Niedziela, 3 sierpnia Niedzielę warto zacząć od Śniadania na Trawie na dziedzińcu Galerii EL. Organizator, czyli Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza w godz. 10-14. To swobodne i otwarte wydarzenie, które łączy leniwe piknikowanie z muzyką na żywo i warsztatami artystycznymi. Bierzcie ze sobą rodzinę, przyjaciół, kocyk, coś do jedzenia, planszówki, dzieci i dobre nastawienie. Nie trzeba się zapisywać – po prostu przyjdźcie i spędźcie z nami ten niedzielny czas na trawie –zachęcają organizatorzy. Szczegółowy program tutaj. Na kolejny koncert XXVIII Letniego Salonu Muzycznego zaprasza Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Tym razem w muszli koncertowej wystąpi Roman Tkaczyk, muzyk pochodzący z Mikołajek. Początek koncertu o godz. 17, wstęp wolny. Przed koncertem warto wybrać się na spacer po Bażantarni, by posłuchać opowieści o historii i przyrodzie tej najpiękniejszej części Elbląga. Tempo przejścia będzie spokojne i dostosowane do wszystkich uczestników, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Trasa spaceru będzie obejmowała kilka podejść i wzniesień, co może wymagać nieco więcej wysiłku. Zbiórka o godz. 14 przy muszli koncertowej. Zapraszają Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, PTTK i Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Na koniec niedzielnych wrażeń polecamy przenieść się w muzyczne klimaty Islandii. W Kamieniczkach Elbląskich (ul. Św. Ducha) o godz. 19 wystąpi Svavar Knútur. - Ten przedstawiciel wyspy gejzerów, wulkanów i wodospadów przybył w ramach letniego europejskiego tournee. Jeśli chcecie poznać tradycyjne pieśni tej magicznej wyspy i zobaczyć świetnego komika zarazem, zajrzyjcie na jego koncert! Na Islandii muzykę Svavara dziennikarze opisują jako „pop trolli i folk fiordów". Sprawdźcie, co się za tym kryje – zachęca organizator koncertu – Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.

red.