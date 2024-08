Mieszkania z miejscem na jacht

- Do końca sierpnia firma Omega Asset Management złoży wiosek o pozwolenie na budowę apartamentowca przy ul. Warszawskiej 61 – zapowiada Michał Kubicki, prezes tej spółki. Ma tam powstać niemal 100 apartamentów z miejscami do cumowania nad rzeką Elbląg.

Riverside Apartments, bo taką nazwę nosi inwestycja, to oprócz apartamentów również hotel o wysokim standardzie. Do końca sierpnia deweloper chce złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Z działki na ulicy Warszawskiej 61, na której ma powstać apartamentowiec, wyburzono już stare budynki magazynowe.

- Od lutego, kiedy podpisaliśmy umowę z miastem, udało nam się uzyskać zgodę na rozbiórkę budynków i zrealizować wyburzenia. Przez ponad trzy miesiące uzgadnialiśmy projekt z gestorami sieci oraz zarządcą drogi ul. Warszawskiej. Najbardziej czasochłonnymi uzgodnieniami są zmiany przebiegu istniejących na tym terenie sieci. Trzeba sporządzić ich osobne projekty oraz uzgodnić je z właścicielami tychże sieci. Wykonaliśmy również badania geologiczne – informuje Michał Kubicki.

Jak podkreśla prezes Omega Asset Management, firma posiada już wszystkie uzgodnienia i warunki oraz ma zapewniony zjazd z ul. Warszawskiej. - To pozwala nam na zakończenie sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, który zamierzamy złożyć do końca sierpnia. Spodziewamy się, że decyzja zostanie wydana do końca listopada br. – wyjaśnia Michał Kubicki.

Apartamentowiec ma mieć 100 mieszkań, prawdopodobnie na wynajem (od 28 do 48 m kw.), hotel 80-90 pokoi. Czas realizacji całego projektu szacowany jest na 10-15 miesięcy.