- W związku z przedłużeniem robót na moście w miejscowości Nowakowo w dniach 27-28 października 2023r. od godz. 8 do godz. 17 zostanie zawieszone funkcjonowanie linii 11 na terenie gminy Elbląg – informuje Urząd Gminy Elbląg. Jakie prace prowadzone są obecnie na moście, z którego od początku lipca mogą korzystać mieszkańcy?

O usterki związane z mostem - konkretnie o okresowe problemy z jego otwieraniem i zamykaniem - pytaliśmy we wrześniu wykonawcę inwestycji, czyli firmę Budimex.

- Obiekt jeszcze nie został przyjęty do użytkowania i, w związku z tym, cały czas stanowi element realizowanej budowy. Obecnie zdarza się, że niektóre podzespoły potrafią zgłosić błędy w trakcie pracy wynikające głównie z zakłóceń w komunikacji podzespołów. W celu usunięcia tego problemu zaktualizujemy oprogramowanie falowników i sterowników‎. Dodatkowo montujemy w ten weekend (16-17 września – red.) komputer do zdalnej diagnozy systemu – odpowiedział wówczas na nasze pytania Michał Wrzosek, rzecznik prasowy firmy Budimex.

Jakie działania prowadzone są obecnie? - Prace dotyczą dodatkowych regulacji mechanizmu obrotowego, które musimy wykonać - poinformował nas dziś (27 października) Michał Wrzosek. Po początkowym okresie eksploatacji obiektu rzecznik porównuje te prace do przeglądu zerowego pojazdu lub przeglądu po przejechaniu przez niego pierwszych kilku tysięcy kilometrów. - Jeżeli chodzi o same prace hydrotechniczne przy nabrzeżach i drogach dojazdowych, to one są realizowane zgodnie z planem, nie ma większych opóźnień czy problemów – zaznacza rzecznik. Całościowe roboty mają być ukończone przed końcem roku. Obecnie po moście nikt nie przejeżdża, można po nim przejść. Nie odbywa się też tamtędy żegluga, która by kolidowała z pracami. Małe jednostki, jak jacht czy motorówka, bez przeszkód przepłyną.

Jak czytamy na stronie Urzędu Gminy Elbląg w informacji dotyczącej zmiany kursu autobusu 11, prace będą trwały do 28 października.

- Kursy zaplanowane do Nowakowa (godziny odjazdu z pętli przy ul. Ogólnej - piątek 7:36, 9:05, 12:22, 12:49, 14:41, sobota 7:27, 8:28, 10:15.,14:55) zostaną skierowane do pętli w Rubnie Wielkim. Powyższe wynika z braku miejsca do bezpiecznej zmiany kierunku jazdy autobusu w m. Nowakowo – informują urzędnicy.