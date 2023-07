Nowy most w Nowakowie już otwarty

Od środy (5 lipca) został dopuszczony do użytkowania nowy most w Nowakowie. - Bardzo się cieszę, że ten most powstał, stary pontonowy most był już wysłużony i żaden remont mu by już nie pomógł – mówi pan Ryszard, który przyjechał z Gdańska, by zobaczyć i sfotografować nową przeprawę. Zobacz zdjęcia.

Ponad 100-metrowy nowy most obrotowy w Nowakowie nad rzeką Elbląg ma usprawnić żeglugę, ale również wpłynąć na poprawę komunikacji kołowej. To konstrukcja stalowa. Pośrodku na głównej podporze jest specjalne łożysko. Konstrukcja waży ponad 650 ton. Jest to najdłuższy (103 m) z trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych i wybudowanych w ramach budowy nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany.

- Stary most był oddany do użytku w 1973 roku, także minęło 50 lat i nadszedł czas na nowe. Cieszę się pięknie, że jest ten nowoczesny most. Przyjechałem tu dzisiaj z Gdańska, żeby go obejrzeć i sfotografować. Uważam, że dla tej okolicy jest to świetna budowla i tylko cieszmy się, że jest taka inwestycja, że pogłębiają tą rzekę i, że być może będzie w przyszłości dojście do portu w Elblągu – mówi pan Ryszard, gdańszczanin, którego spotkaliśmy na moście. Przyjechał specjalnie w dzień otwarcia przeprawy, by uwiecznić ją na zdjęciach.

Z kolei pan Marek mieszka przy samym moście. Jak mówi, jest to dobra inwestycja. - Mimo że będzie teraz może większy ruch samochodów, to nie będą nam jeździli pod samymi oknami. Jest to plus, jeśli chodzi o hałas. Jestem dla nowego mostu na tak – mówi pan Marek.

Podobnie uważa pan Radosław, mieszkaniec Nowakowa. - Ten stary most to był tylko kłopot. Był zużyty. Nakładali na niego deski i nakładali, ale to nic nie dawało. Teraz to żyć, nie umierać – śmieje się pan Radosław.

Od środy (5 lipca) stary pontonowy most jest już niedostępny dla ruchu.

Jak podkreśla Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni, po wybudowaniu nowego mostu zniknie problem z otwieraniem/zamykaniem przeprawy w niesprzyjających warunkach pogodowych.

- Bardzo istotnym przedsięwzięciem jest tu również budowa 1,5 km drogi powiatowej, która łączy się z nowym mostem obrotowym. Nowakowo, na terenie którego realizowany jest drugi etap inwestycji, jako wyspa połączone było dotychczas z lądem stałym mostem pontonowym, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Nowy obrotowy most obraca się wokół pionowej osi obrotu - czyli jest odwodzony, a nie zwodzony. Ułatwi on znacznie komunikację z Wyspą Nowakowską. Most będzie otwierany dla jednostek komercyjnych na polecenie Kapitanatu, mała przeprawa dla jednostek o „air draft” poniżej 5 m odbywać się będzie na bieżąco – mówi z kolei Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, inwestora „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską”.

Most pontonowy zostanie rozebrany, przejazd przez niego jest już zamknięty (fot. Anna Dembińska)

Budowa mostu jest jednym z elementów drugiego etapu „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. W ramach tego kontraktu na rzece Elbląg wykonywana jest obudowa brzegów na odcinku o długości około 10,4 km i roboty czerpalne na odcinku 3,8 km. Brzegi wzdłuż rzeki Elbląg są obudowywane konstrukcją hydrotechniczną do rzędnej +2,5 m (na odcinkach, na których przebudowywane są wały). Umocnienie brzegów jest realizowane w formie ścianki szczelnej, zwieńczonej żelbetowym oczepem. Ponadto, w celu ułatwienia dostępu do rzeki, budowane są dwie przystanie niskie na rzędnej +1,2 m wraz ze slipem do wodowania jednostek.

Zakończona we wrześniu 2022 roku na Mierzei Wiślanej pierwsza część budowy 23-kilometrowej drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, tak jak i jej etap drugi, to nie koniec całej inwestycji. W ramach trzeciego etapu zakończono już pogłębianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym na długości 8200 m oraz wystawiono nowe oznakowanie nawigacyjne.