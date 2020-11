Na granicy bez zmian: Rosjanie nie wjadą, my nie pojedziemy

Brak możliwości wjazdu do Rosji oraz wzajemnie - brak Rosjan na przejściach granicznych do Polski - to jeden z najbardziej widocznych elementów trwania pandemii Covid 19 w województwie warmińsko mazurskim. Czy to się rychło zmieni? Przedstawiciele władz polskich w tej sprawie się nie wypowiadają. Bo i sytuacja jest nieprzewidywalna. Wypowiedzieli się natomiast Rosjanie.

Na łamach portalu newkaliningrad.ru ukazał się w tej sprawie komentarz. Jak się okazuje, enuncjacje władz centralnych z Moskwy są jasne: pozwolenia na wjazd do Rosji, na starych zasadach, cudzoziemcy otrzymają nie wcześniej jak w marcu – kwietniu przyszłego roku. Jednocześnie przedstawiciele ministerstwa zdrowia Rosji wyrazili nadzieję, że ruch na granicach kraju wróci do (starej!) normy około jesieni …2021 roku. Jednocześnie na granicy odbywa się ruch towarowy. Czynne są przejścia w Grzechotkach i Bezledach. Zamknięte jest to w Gronowie. Prócz ciężarówek przejeżdżają też samochody osobowe. Są to jednak tylko i wyłącznie obywatele państw Unii Europejskiej, którzy znaleźli się z jakiegoś powodu w obwodzie kaliningradzkim. Głównie to obywatele Niemiec pochodzenia rosyjskiego. Jedynym pocieszającym elementem tej historii jest to, że rosyjskie MSZ obiecuje, iż w przyszłym roku uproszczona zasada otrzymywania wiz przez internet (dotycząca także i Polaków) obejmować będzie już całą Rosję, a nie tylko niektóre jej rejony. Wiadomości te pewnie nie pocieszą tak naszych jednodniowych „turystów” jeżdżących do obwodu po tanią benzynę jak i handlowców z Olsztyna, Braniewa, Bartoszyc, Elbląga oczekujących klientów zza północnej granicy. - My żyjemy tylko z wydawania wiz. Te do Rosji stanowią jakieś 90 procent całości. Do końca tego roku pracownicy jeszcze jakoś przeżyją na urlopach, zwolnieniach, tarczach…ale potem? Ja w każdym razie już wypowiadam umowy dzierżawne swoich lokali w miastach przygranicznych – powiedział nam właściciel jednego z biur pośrednictwa wizowego.

