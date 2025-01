Na mieszkania na Dąbrowie poczekamy dłużej

Miały powstać do końca 2026 r., powstaną najpóźniej do 30 września 2027 r. Prezydent Elbląga przedłużył terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej na Dąbrowie.

W czerwcu 2022 r. Elzambud kupił od miasta działki na Dąbrowie. Mają na nim powstać budynki mieszkalne. Zgodnie z aktem notarialnym inwestycja powinna rozpocząć się do końca ubiegłego roku. Przy czym za rozpoczęcie inwestycji uważa się wybudowanie fundamentów.

Inwestycja się nie rozpoczęła, a prezydent Elbląga przedłużył termin jej rozpoczęcia do końca września tego roku. Analogicznie zmienił się termin zakończenia (wybudowanie budynków w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacjami) – do 30 września 2027 r. "Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud (…) zwróciło się z prośbą o zmianę terminów zagospodarowania nieruchomości, ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń. Spółka wykazała, iż podjęła szereg czynności zmierzających do uzyskania ww. zgód i zezwoleń na realizację planowanej inwestycji” - możemy przeczytać w uzasadnieniu zarządzenia prezydenta, w którym przedłuża terminy.

Inwestor odrolnił część działek oraz pod koniec 2024 roku uzyskał pozwolenie na budowę trzech budynków mieszkalnych. W każdym z nich mają być po dwa mieszkania.