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Na Modrzewinie nowe działki do sprzedaży

 Elbląg, Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, czerwiec 2014,
Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, czerwiec 2014, fot. expert

Władze Elbląga chcą sprzedać kolejny kompleks działek na Modrzewinie, w części magazynowo-produkcyjnej. Chodzi o teren o łącznej powierzchni ponad 6 hektarów.

Zgodnie z zarządzeniem podpisanym przez wiceprezydent Katarzynę Wiśniewską, w najbliższym czasie na przetarg wystawione zostaną działki w sąsiedztwie ul. Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, w górnej części Modrzewiny Południe. To teren przeznaczony pod magazyny, centra logistyczne, działalność produkcyjną i/lub usługową.

Pod młotek trafią działki (patrz grafika poniżej) o łącznej powierzchni prawie 7 hektarów i łącznej cenie wywoławczej prawie 7 mln zł netto. Do tej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

To kolejne tereny, które mają być przeznaczone pod inwestycje zainteresowanych firm. Nie jest jeszcze znana data przetargów w tej sprawie.

 


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