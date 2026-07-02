Nabrzeże droższe niż zakładano

Nie 30 a 33 mln złotych będzie kosztować przebudowa nabrzeża Wyspy Spichrzów. Władze miasta zapewniają, że termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony.

Przypomnijmy, że projektantem i wykonawcą inwestycji jest firma Doraco. Prace obejmują odcinek nabrzeża od Mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego oraz od Mostu Niskiego w stronę OSW Fala. Miasto zyska nowy bulwar i miejsca do cumowania jednostek pływających. Częścią tej inwestycji jest także budowa parkingu przy ul. Warszawskiej.

Całość miała kosztować 30 mln zł, z czego 26,8 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.Ale wiadomo już, że będzie drożej, bo podczas realizacji inwestycji okazało się, że są potrzebne dodatkowe prace, nie do przewidzenia na etapie projektowania.

fot. Anna Dembińska

- Obecnie planowany koszt to 33 mln złotych, termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony – zapewnia Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga.

Władze Elbląga chcą zabezpieczyć w budżecie aż 9 mln złotych jako wkład miasta w tę inwestycję, co oznacza, że liczą się jeszcze z dodatkowymi kosztami. Pieniądze to część 80-milionowej pożyczki, na którą zgodziła się Rada Miejska. Pisaliśmy o tym tutaj.

Nabrzeże ma być gotowe do końca 2026 roku. To i tak 10 miesięcy później niż zakładano przy ogłaszaniu przetargu. Opóźnienie spowodowały procedury związane m.in. z uzyskaniem decyzji środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych, uzgodnieniami z Urzędem Morskim.