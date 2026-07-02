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Nabrzeże droższe niż zakładano

 Elbląg, Nabrzeże droższe niż zakładano
(fot. Anna Dembińska)

Nie 30 a 33 mln złotych będzie kosztować przebudowa nabrzeża Wyspy Spichrzów. Władze miasta zapewniają, że termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony.

Przypomnijmy, że projektantem i wykonawcą inwestycji jest firma Doraco. Prace obejmują odcinek nabrzeża od Mostu Wysokiego w kierunku fosy miejskiej i mostu Kardynała Wyszyńskiego oraz od Mostu Niskiego w stronę OSW Fala. Miasto zyska nowy bulwar i miejsca do cumowania jednostek pływających. Częścią tej inwestycji jest także budowa parkingu przy ul. Warszawskiej.

Całość miała kosztować 30 mln zł, z czego 26,8 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.Ale wiadomo już, że będzie drożej, bo podczas realizacji inwestycji okazało się, że są potrzebne dodatkowe prace, nie do przewidzenia na etapie projektowania.

  Elbląg, Nabrzeże droższe niż zakładano
fot. Anna Dembińska

- Obecnie planowany koszt to 33 mln złotych, termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony – zapewnia Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga.

Władze Elbląga chcą zabezpieczyć w budżecie aż 9 mln złotych jako wkład miasta w tę inwestycję, co oznacza, że liczą się jeszcze z dodatkowymi kosztami. Pieniądze to część 80-milionowej pożyczki, na którą zgodziła się Rada Miejska. Pisaliśmy o tym tutaj.

Nabrzeże ma być gotowe do końca 2026 roku. To i tak 10 miesięcy później niż zakładano przy ogłaszaniu przetargu. Opóźnienie spowodowały procedury związane m.in. z uzyskaniem decyzji środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych, uzgodnieniami z Urzędem Morskim.

RG

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