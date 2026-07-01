Święto pod znakiem nowej komendy

Apel, awanse i odznaczenia oraz festyn dla mieszkańców - tak w środę (1 lipca) elbląscy policjanci obchodzili swoje święto. - Jeżeli nic się nie zadzieje, to pod koniec 2029 r., Komenda Miejska Policji w Elblągu będzie miała nową siedzibę - to najważniejsza informacja, jaką przekazał podczas uroczystości insp. Mirosław Elszkowski, wojewódzki komendant policji w Olsztynie.

Jak podkreślił mł. insp. Tomasz Kamiński, komendant miejski policji w Elblągu, święto jest przede wszystkim okazją do podziękowań.

- Dziękuję policjantom służb prewencyjnych za to, że realizujecie rocznie 19 tys. służb, za to, że jesteście w pobliżu każdej imprezy, każdego zgromadzenia, każdej uroczystości, by wszyscy uczestnicy byli bezpieczni. Nie możemy zapomnieć o policjantach dzielnicowych, którzy w tym roku obchodzą stulecie utworzenia swojej formacji. Pełnią nadzór nad 350 rodzinami, które zmagają się z przemocą. To ponad 5 tys. zrealizowanych wywiadów, zapytań na rzecz instytucji. Dziękuję za te codzienne słowo z mieszkańcami, którzy przychodzą i mogą liczyć na pomoc, ale też czasami po prostu na zwykłą z wami rozmowę – mówił mł. insp. Tomasz Kamiński.

Były również podziękowania dla policjantów pionów prewencji i kryminalnego (rocznie obsługują ponad 4,5 tys. wykroczeń) i drogówki.

- W podziękowaniach nie może zabraknąć policjantów ruchu drogowego. Dziękuję za to, że na drogach powiatu elbląskiego jest bezpiecznie. Nie zawsze wszystko uda nam się zrobić wzorowo i w takich sytuacjach mogę liczyć na obiektywizm i profesjonalizm policjantów zespołu skarg. To są czasami naprawdę trudne i wymagające sprawy. W tym dniu nie mogę zapomnieć o niewidocznych bohaterach naszej komendy, czyli o pracownikach cywilnych. Na ich barki spada rejestracja 60 tys. pism, które wpływają do jednostki i 20 tys. pism, które wychodzą do różnego rodzaju instytucji – mówił mł. insp. Tomasz Kamiński.

Insp. Mirosław Elszkowski, wojewódzki komendant policji w Olsztynie, odniósł się do budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. O ogłoszeniu przetargu na tę inwestycję informowaliśmy we wtorek.

- Jeżeli nic się nie zadzieje, to pod koniec 2029 r., Komenda Miejska Policji w Elblągu będzie miała nową siedzibę. Nie w czterech lokalizacjach jak teraz, tylko w jednej. W pięknym miejscu, które ostatnio po raz drugi wizytowałem z panem komendantem. Jesteśmy jedną z nielicznych komend, które tę inwestycję ma zagwarantowaną w stu procentach - 159 mln zł – mówił Insp. Mirosław Elszkowski.

Podczas uroczystości wręczono funkcjonariuszom odznaczenia oraz awanse. Minutą ciszy upamiętniono policjantów, którzy zginęli, pełniąc służbę. Po apelu rozpoczął się na Starym Mieście festyn dla mieszkańców.