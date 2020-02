Na Modrzewinie powstaje kolejna hala

Inwestycję na Modrzewinie rozpoczęła elbląska firma Hydropress. Przy ul. Sulimy buduje halę magazynowo-produkcyjną. - Mamy nadzieję, że szczęśliwie uda się zakończyć budowę w tym roku – usłyszeliśmy w siedzibie firmy.

Hydropress zainwestuje na Modrzewinie co najmniej 10 milionów złotych. Tyle będzie kosztować hala magazynowo-produkcyjna, w której elbląska firma, działający w branży hydraulicznej, ma rozpocząć wytwarzanie nowego produktu. Pracę w nowym zakładzie ma znaleźć co najmniej 8 osób. - Mamy nadzieję, że szczęśliwie uda się zakończyć budowę w tym roku – powiedział nam Krzysztof Szczygieł, przedstawiciel firmy Hydropress, która obecnie zatrudnia kilkadziesiąt osób, ma dziewięć oddziałów (w tym trzy na Ukrainie) i kilka biur handlowych. Hala powstaje na działce o powierzchni 2,5 hektara, która znajduje się w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Władze miasta chcą też sprzedać nieruchomość sąsiadującą z budową Hydropressu. Na licytację, która ma się odbyć 9 marca, wystawiono niezabudowaną uzbrojoną działkę o powierzchni prawie 0,4 hektara, również włączoną w obszar W-MSSE, przeznaczoną pod obiekty produkcyjne, usługowe, a także składy i magazyny. Cena wywoławcza wynosi 184,6 tys. złotych (plus VAT), a potencjalny nabywca musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w W-MSSE, rozpocząć budowę najpóźniej do końca 2022 roku i zakończyć inwestycję do końca 2025 roku.