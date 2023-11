Na tej działce mają powstać mieszkania z aparthotelem

Przy al. Tysiąclecia ma powstać 9-kondygnacyjny budynek mieszkalny z funkcją aparthotelu. Inwestor złożył właśnie do ratusza wniosek o pozwolenie na budowę.

Inwestor – spółka TJM Development – ubiegał się o realizację inwestycji przy al. Tysiąclecia od 2020 roku na mocy tzw. ustawy lex deweloper. Pierwszy wniosek wycofał dzień przed sesją Rady Miejskiej, nie mogąc dojść do porozumienia z władzami Elbląga. Dopiero drugi wniosek zyskał przychylność radnych, w marcu 2022 roku jednogłośnie zgodzili się na lokalizację na wspomnianej działce wielorodzinnego budynku z funkcją aparthotelu.

Wizualizacja budynku z aparthotelem (fot. materiały inwestora)

- Inwestor wysłał do prezydenta list intencyjny, w którym zobowiązał się do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Chodzi nie tylko o budowę ogólnodostępnego parkingu na ok. 80 miejsc, ale także zagospodarowanie terenu od strony placu Grunwaldzkiego. To wszystko określi umowa z samorządem, która zostanie podpisana, gdy inwestor wystąpi o pozwolenie na budowę - mówiła wówczas na jednym z posiedzeń komisji gospodarki miasta Katarzyna Wiśniewska, dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.

Inwestor właśnie o pozwolenie na budowę wystąpił. Dotyczy budowy 9-kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku z częścią usługową wraz z usunięciem 21 drzew. Jak dowiedzieliśmy się w ratuszu, w budynku ma być 48 mieszkań, dwa lokale usługowe i 7 lokali pod aparthotel. Miejsc postojowych przynależących do budynku ma być w sumie 24, w tym 19 podziemnych. W urzędzie trwa procedura rozpatrywania wniosku.