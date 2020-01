Na Traugutta przybędzie mieszkań?

W 2017 roku z ulicy Traugutta zniknęły dwa budynki komunalne, które ze względu na zły stan techniczny zostały przeznaczone do rozbiórki. Działka, na której się znajdowały, właśnie trafiła na przetarg. Miasto chcę ją sprzedać za co najmniej 657,9 tys. złotych.

Działka przy ul. Traugutta, w sąsiedztwie parku Dolinka, ma powierzchnię 0,22 hektara, jest uzbrojona w media komunalne. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Przetarg, w którym zostanie wystawiona na licytację odbędzie się 23 marca. Cena wywoławcza - 657 900 złotych.

Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji do 31 grudnia 2023 roku i jej zakończenia do końca 2025 roku.