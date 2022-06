Na tych drogach coś się zmieni

Na jakim etapie są inwestycje drogowe, realizowane lub planowane w Elblągu w najbliższych miesiącach? O tym dzisiaj rozmawiali radni podczas posiedzenia komisji gospodarki miasta.

Marek Pawlikowski, dyrektor Zarządu Dróg, przedstawił podczas posiedzenia komisji gospodarki miasta listę 17 drogowych inwestycji drogowych, z których trzy – rozbudowa ul. Sybiraków, budowa nowego mostu przez rzekę Elbląg i przebudowa mostu na Fiszewce – zostały z powodu braku pieniędzy wstrzymane przez prezydenta, o czym już pisaliśmy.

Z pozostałych inwestycji najdroższą będzie budowa ul. Wschodniej bis, od ul. Łęczyckiej do leśniczówki Dębica. Ma kosztować w sumie 13,5 mln złotych, z czego w tym roku – 4,8 mln zł.

- Opracowywano i uzgodniono projekt budowlany w zakresie dróg i w branżach infrastruktury technicznej. Uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego. Kompletne projekty uzyskały pozytywną opinię inżyniera kontraktu. Rozpoczęcie robót nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID to jest na przełomie III i IV kwartału 2022 roku – informował radnych Marek Pawlikowski.

Droga ma być gotowa do czerwca 2023 roku. Do końca zbliża się za to budowa nowej drogi, która połączy ul. Akacjową z Lotniczą przez teren byłych koszar.

- Zakończono budowę kanału technologicznego i usunięto kolizje energetyczne. Trwają końcowe roboty związane z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym. Trwa budowa wodociągu. Od strony ul. Akacjowej postępują roboty drogowe; wykonywane są: konstrukcje drogi, wykonywane są roboty brukarskie. Na bieżąco koordynowane są rozwiązania techniczne związane z planowanymi przy drodze inwestycjami zewnętrznymi, w tym budową Komendy Miejskiej Policji, bazą PKS. Zawarto umowę pomiędzy gminą miasto Elbląg a EPWiK dotycząca przekazania przez EPWIK środków finansowych związanych z budową wodociągu - czytamy w dokumencie przygotowanym dla radnych. Droga ma być gotowa w sierpniu tego roku, łączny koszt to 10,2 mln zł.

W tym roku ma też ruszyć przebudowa ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego, która ma być dwukierunkowa. Dodatkowo na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki ma powstać rondo, przebudowana ma też być sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Bema z Saperów i ul. Czołgistów, by udrożnić ruch. Całość ma kosztować 2,7 mln, w tym roku w budżecie miasta zaplanowano 1,35 mln zł.

- Uzgodniono przebieg drogi i wstępne założenia do projektu zagospodarowania terenu. Trwają prace projektowe, pozyskiwane są branżowe warunki techniczne. Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie robót oraz nadzór inwestorski zaplanowano na III kwartał 2022. Realizacja zadania wiąże się z wydaniem decyzji ZRID oraz zapłatą odszkodowania dla Polskiego Związku Działkowców – informują urzędnicy w opracowaniu dla radnych.

Kilka drogowych inwestycji związanych jest z budżetem obywatelskim. To mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali o budowie 500-metrowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej między ul. Komeńskiego i Sadową (480 tys. zł, prace potrwają do końca października), modernizacji ul. Chopina (za 480 tys. zł, prace będzie wykonywać miejska spółka EPGK, prace właśnie ruszają) czy budowa chodnika przy ul. Poprzecznej (220 tys. zł, prace do 30 września wykona EPGK). Ta miejska spółka wykona także przebudowę ul. Grochowskiej (600 tys. zł, prace rozpoczną się pod Dniach Elbląga), a także odnowi nawierzchnie ulic: ul. Matejki, Okrzei (od Daszyńskiego do Rechniewskiego), Wyspiańskiego i Poprzecznej. Łączny koszt to 3 mln zł.

Trwają także prace projektowe nad połączeniem ul. Związku Jaszczurczego z al. Grunwaldzką. - Uzgodniono wstępną koncepcję rozwiązań, trwa pozyskiwanie warunków branżowych i uzgodnień branżowych. Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji realizacyjnych zostanie ogłoszony przetarg na nadzór inwestorski i wykonanie robót budowlanych. Planowane zawarcie umów: III-IV kwartał 2022 r. Zadanie zaplanowane jako wieloletnie z zakończeniem w 2023 roku – informują urzędnicy Zarządu Dróg.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej 23 czerwca zapadnie także decyzja o przeznaczeniu 50 tys. złotych na projekt przebudowy ul. Nowogródzkiej na Bielanach. Przetarg na jej wykonanie ma być ogłoszony do końca trzeciego kwartału tego roku. - To bardzo dobra wiadomość dla około 500 osób, które tam mieszkają. Dziękuję panom prezydentom i urzędnikom za podjęcie tematu. Ta gminna droga jest obecnie ułożona z betonowych płyt i mieszkańcy ciągle pytają, kiedy to się zmieni – mówił na posiedzeniu komisji gospodarki miasta jej przewodniczący Cezary Balbuza.