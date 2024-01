Na wniosek o budowę nad rzeką jeszcze za wcześnie

Wizualizacja inwestycji, fot. Omega Asset Management

Są plany, by w sąsiedztwie budowanego właśnie na Wyspie Spichrzów Porta Mare powstał apartamentowiec i hotel. By do tego doszło, zarząd elbląskiego portu i Skarb Państwa nie mogą skorzystać z przysługującego im prawa pierwokupu.

- Na działce przy ul. Warszawskiej 61 w Elblągu, Omega Asset Management wybuduje projekt Riverside Apartments, w którym znajdą się apartamenty inwestycyjne z miejscami do cumowania łodzi – informował portal propertynews.pl. Planowany ma być tam również trzy-czterogwiazdkowy hotel z międzynarodowym szyldem. Według dotychczasowych informacji, apartamentowiec ma mieć 100 mieszkań, prawdopodobnie na wynajem (od 28 do 48 m kw.), hotel 80-90 pokoi. Czas realizacji całego projektu szacowany jest na 10-15 miesięcy. Zanim jednak do tego dojdzie, przed inwestorem jeszcze trochę oczekiwania. W biurze prasowym Urzędu Miejskiego w Elblągu zapytaliśmy o to, jaki jest status zapowiadanej inwestycji na ten moment. Przypomnijmy, że sprzedaż działki, o której mowa, a która znajduje się w granicach portu morskiego, 1,5 roku temu zablokował ówczesny minister infrastruktury. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację władzom Elbląga i uchylił decyzję Marka Gróbarczyka. Jak podkreślają urzędnicy w odpowiedzi na nasze pytania, do magistratu nie wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę dla tego terenu, ponieważ to zbyt wczesny etap procedury na jego złożenie. - Na chwile obecną, nieruchomość przy ul. Warszawskiej 61 w dniu 19 grudnia 2023 r. była przedmiotem warunkowej umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, pod warunkiem, że Zarząd Portu Morskiego Elbląg i Skarb Państwa nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu (na czynności z nim związane jest wg prawa miesiąc – red.). Umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste zostanie podpisana, jeżeli wskazane wyżej podmioty, port i Skarb Państwa, nie skorzystają z prawa pierwokupu. Inwestor będzie mógł rozpocząć proces inwestycyjny po nabyciu nieruchomości - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu. Pierwsza jednorazowa opłata (ustalana od 25 proc. wartości gruntu) za użytkowanie wieczyste ma wynieść nieco ponad 713 tys. zł oraz niespełna 50 tys. zł za prawo własności do budynku. Od 2025 r. będzie to co roku niespełna 58 tys. zł. Po 10 latach użytkowania istnieje możliwość ubiegania się przez inwestora o własność działki.

oprac. TB