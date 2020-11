Na Zatorzu powstanie nowa inwestycja

Deweloper z Gdańska kupił kompleks działek przy ul. Malborskiej i Mielczarskiego w Elblągu. Wylicytował je za 5,4 mln złotych netto, o 2,4 mln więcej niż wynosiła cena wywoławcza.

To była już trzecia próba sprzedaży kompleksu działek o łącznej powierzchni 1,5 hektara. Pierwszy przetarg odbył się w maju, ale wówczas nie było chętnych do udziału w licytacji. W drugim przetargu chętny był, ale nie stawił się na licytacji. Za trzecim podejściem było aż 5 chętnych, w licytacji wzięło udział trzech oferentów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 3 mln złotych netto (plus VAT). O tym, że licytacja była zacięta, świadczy ostateczna kwota przetargu. Za 5,4 mln złotych netto kompleks działek kupił deweloper z Gdańska – firma Inpro, istniejąca od 1987 roku i notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Przypomnijmy, że uzbrojone działki nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, co oznacza że pozwolenie na budowę będzie wydane na podstawie tzw. warunków zabudowy, uwzględniające najbliższe sąsiedztwo. Może więc powstać tutaj zarówno zabudowa mieszkaniowa jak i handlowo-usługowa.

Budowa w tym miejscu ma się rozpocząć do końca 2024 roku i zakończyć zakończyć najpóźniej do 31 grudnia 2028 roku. Teren przy ul. Malborskiej był pierwotnie szykowany do programu "Mieszkanie Plus", ale ostatecznie Bank Gospodarstwa Krajowego, który finansuje ten program, wybrał inną działkę - przy ul. Obrońców Pokoju.