Nad rzeką Elbląg ruszył drugi etap przekopu

Rozpoczął się drugi etap budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga. Ma kosztować 574 miliony złotych. Prace na zlecenie Urzędu Morskiego z Gdyni realizuje firma Budimex. Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj wybraliśmy się do Nowakowa, by zobaczyć postęp prac. Biuro budowy znajduje się w centrum miejscowości. Kilkaset metrów dalej wykonawcy wytyczyli już ślad, którym będzie biegła droga dojazdowa do mostu obrotowego. Ma on stanąć w odległości około 600 metrów od obecnego mostu pontonowego w kierunku Elbląga. Najwięcej dzieje się obecnie u wejścia do rzeki Elbląg od strony Zatoki Elbląskiej. Wykonawca wytyczył już drogę dojazdową wzdłuż rzeki przy wale, pracuje tu ciężki sprzęt i ciężarówki. Teren budowy jest oznakowany i ogrodzony.

Przypomnijmy, że drugi etap budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga będzie kosztować 574 miliony złotych. Za tę kwotę wykonawca – firma Budimex – w ciągu dwóch lat ma zmodernizować rzekę Elbląg na długości ok. 10 km i zbudować nowy 104-metrowy most obrotowy w Nowakowie wraz z drogami dojazdowymi.

Jeszcze w tym roku Urząd Morski w Gdyni ma ogłosić przetarg na trzeci, ostatni, etap inwestycji – czyli pogłębienie toru wodnego od kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną do Elbląga. Cała inwestycja ma być gotowa w marcu 2023 roku.