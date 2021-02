Nad rzeką ma powstać taka kamienica

Firma z Przemyśla chce zabudować kolejny kwartał na starówce - na rogu ulicy Wapiennej z bulwarem Zygmunta Augusta. Wystąpiła do samorządu z wnioskiem na podstawie tzw. ustawy lex deweloper. Mieszkańcy mogą kierować uwagi do wniosku do piątku, 26 lutego.

Działka na rogu ul. Wapiennej i bulwaru Zygmunta Augusta, tuż nad rzeką, o powierzchni ponad 660 metrów kwadratowych została sprzedana przez samorząd w 2017 roku za prawie pół miliona złotych netto. Obecny właściciel – ADHA Nieruchomości z Przemyśla – wystąpił niedawno do ratusza z wnioskiem o lokalizację na tej działce wielorodzinnego budynku mieszkalnego w ramach przepisów ustawy lex deweloper, mającej ułatwiać inwestycje mieszkaniowe. W budynku, który zaprojektowała elbląska pracownia Atelier Hoffmann, ma powstać od 40 do 60 mieszkań o powierzchni od 25 m kw. Wcześniej na tym terenie zostały przeprowadzone badania archeologiczne.

„Projektuje się budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, stanowiący uzupełnienie Starego Miasta. Dojścia do klatek schodowych dla mieszkańców oraz wjazd do garażu zaprojektowano od wnętrza kwartału, skomponowane one zostały z elementami zieleni, zorganizowanie rampy dla niepełnosprawnych oraz wydzielające przestrzeni dla mieszkańców (tarasy mieszkań, zieleń). Wejście do klatek schodowych zaprojektowano od strony wewnętrznego podwórka – umożliwia to oddzielenie strefy przeznaczonej głównie dla mieszkańców od ruchu pieszego i jezdnego w ul. Wapiennej i Bulwaru Zygmunta Augusta. Garaż (na 33 miejsca – red.) zaprojektowano na kondygnacji podziemnej. Garaż połączony jest klatkami schodowymi z częścią mieszkalną budynku. Na kondygnacji garażu zaprojektowano również pomieszczenia do przechowywania rowerów oraz pomieszczenia techniczne (węzeł c.o. oraz pomieszczenia przyłączy). (…) W celu wykorzystania unikalnego widoku na bulwar i Rzekę Elbląg na dachach skrajnych kamienic mieszkalnych zaprojektowano duże tarasy dla mieszkańców. Tarasy zaprojektowano w formie wciąć w dachach – ukryte za attyką budynku” - czytamy we wniosku zgłoszonym do ratusza.

Wniosek został złożony przez inwestora pod koniec stycznia. Do 26 lutego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do tej inwestycji. Swoje opinie przedstawią też odpowiednie urzędy, po ich rozpatrzeniu urzędnicy przygotują projekt uchwały i to od Rady Miejskiej będzie zależeć, czy wyrazi zgodę na lokalizację inwestycji. Ma 60 dni na rozpatrzenie tej sprawy od daty od złożenia przez inwestora wniosku, a więc ta sprawa powinna stanąć na sesji w marcu.

To kolejny przykład wykorzystania przez inwestorów przepisów ustawy lex deweloper w Elblągu. Wcześniej Rada Miejska zgodziła się m.in. na zabudowę kwartału ul. Stary Rynek z Wigilijną i budowę osiedla przy ul. Dąbrowskiego. Z kolei po nagłośnieniu sprawy lokalizacji budynku przy al. Tysiąclecia inwestor wycofał swój wniosek.