Nad Zalewem Wiślanym powstaje promenada

Już jesienią tego roku będzie można wybrać się na spacer nową promenadą nad Zalewem Wiślanym, która powstaje w Krynicy Morskiej. Do przyszłego sezonu turystycznego nowy pasaż ma zostać również oświetlony, zostaną też wykonane zejścia na nadzalewowe plaże.

W Krynicy Morskiej na koronie nowo budowanych wałów przeciwpowodziowych została wylana nawierzchnia asfaltowa, która, jak zapowiadają władze miasta, będzie w przyszłości częścią nowej promenady nadzalewowej.

- Krynica Morska wzbogaci się o nowy pasaż na miejsce do spacerów czy przejażdżek rowerowych. Łączna jego długość będzie wynosiła około 3,5 km. Ma być gotowy już jesienią tego roku, być może nawet w październiku. Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu turystycznego, na wiosnę przyszłego roku, pasaż zostanie również oświetlony. Będą także wykonane zejścia na nadzalewowe plaże - mówi Krzysztof Swat, burmistrz Krynicy Morskiej.

fot. arch. UM Krynica Morska

Warto również przypomnieć, że w Krynicy Morskiej będzie również realizowana inna inwestycja (przez Urząd Morski w Gdyni).

- Zostanie wydłużone molo pasażerskie o 65 metrów oraz zmodernizowany zostanie stary basen portowy przy wejściu na molo. Projekt ten jest komplementarny z inwestycją, którą jednocześnie wykonuje Krynica Morska, w którym będzie wybudowany nowy hangar z zapleczem sanitarno - administracyjnym, w pełni monitorowany plac do zimowania jachtów, dźwig do podnoszenia jachtów oraz pomost pływający z 13 miejscami postojowymi przy trzecim pirsie. Wydłużone molo, będzie stanowiło również falochron osłonowy zmniejszający falowanie w basenach portu - wyjaśnia burmistrz Krzysztof Swat.

Całość zadania realizowana przez zarówno przez Urząd Morski w Gdyni i Urząd Miasta Krynica Morska zakończy się do końca 2022 roku. Koszt prac realizowany przez Urząd Morski w Gdyni wynosi ok. 13 milionów zł, natomiast prace realizowane przez Urząd Miasta Krynica Morska wynosi ok 8 milionów zł.