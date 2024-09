Nie będzie nowych mieszkań przy Winnej

Inwestor wycofał swój wniosek w sprawie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Winnej na podstawie przepisów tzw. ustawy lex deweloper. Wcześniej przeciwko inwestycji protestowali mieszkańcy sąsiedniego budynku, których zdanie poparł też prezydent Elbląga.

O planach budowy budynku z 26 mieszkaniami między ul. Winną a 12 lutego pisaliśmy w ostatnich miesiącach kilkakrotnie. Inwestor -MS Group z Elbląga – złożył do ratusza wniosek, by Rada Miejska wyraziła zgodę na inwestycję na podstawie tzw. ustawy lex deweloper. Przeciwko tym planom zaprotestowali mieszkańcy, którzy złożyli do urzędu prawie 50 uwag, krytykując lokalizację inwestycji.

- Zdecydowaną większość stanowiły uwagi mieszkańców budynku przy ul. 12 Lutego 7-9-11. Wszystkie uwagi zawierały krytyczną ocenę planowanej inwestycji, wskazując przede wszystkim zbyt bliskie sąsiedztwo istniejącej zabudowy mieszkaniowej i wiążące się z tym problemy mieszkańców, a także konieczność likwidacji istniejącej zieleni w tym zaplanowaną wycinkę drzew – informowała nas kilka dni temu Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Władze miasta zapowiedziały, że na najbliższą sesję Rady Miejskiej, która ma się odbyć 19 września, przygotują projekt uchwały odmawiającej zgody na lokalizację. Ostateczna decyzja należała do radnych, ale pod koniec sierpnia inwestor wycofał wniosek z urzędu, dlatego do głosowania w ogóle nie dojdzie.