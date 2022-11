Nie będzie przebudowy ulicy 13. Pułku Przeciwlotniczego

Prezydent Elbląga zdecydował o tym, by wstrzymać plany przebudowy ulicy 13. Pułku Przeciwlotniczego. Przyczyną są oszczędności w budżecie miasta.

Ulica 13. Pułku Przeciwlotniczego łączy ul. Kościuszki z Saperów. Na większej swojej części jest jednokierunkowa i przez wielu kierowców traktowana jako dogodny skrót, by dostać się w rejon ul. Bema i Łęczyckiej. Władze miasta planują jej poszerzenie, tak by stała się dwukierunkowa. Zleciły przygotowanie dokumentacji projektowej (przetarg na kwotę ok. 180 tys. zł wygrała gdańska firma Neox), która miała także przygotować rozwiązania dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. 13. Pułku Przeciwlotniczego z ul. Kościuszki (sugerowane rondo) oraz budowy chodników, ścieżek rowerowych czy przebudowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bema z ul. Saperów i Czołgistów. Projekt dokumentacji jest gotowy, ale do realizacji inwestycji na razie nie dojdzie.

Dzisiaj (15 listopada) przy okazji prezentacji projektu budżetu Elbląga na 2023 r. prezydent Witold Wróblewski poinformował, że miasto będzie musiało wstrzymać niektóre inwestycje i jako przykład wymienił właśnie poszerzenie ul. 13. Pułku Przeciwlotniczego.

Przebudowa miała się rozpocząć w 2023 roku, zakończyć rok później i kosztować w sumie ok. 2,7 mln zł. Z naszych informacji wynika, że dokumentacja dotycząca przetargu na realizację tego zadania była już gotowa, ale prezydent jej nie podpisał.

- Sytuacja gospodarcza w kraju jest zła, gospodarka hamuje, ma to bezpośredni wpływ na możliwości finansowe samorządu. Jeśli mamy pokrywać deficyt w budżecie, to musimy hamować inwestycje. Jeśli byłyby środki z Krajowego Planu Odbudowy (na razie ich nie ma, bo rząd nie porozumiał się z Komisją Europejską – red.), to byśmy na 10-15 procent mogli zabezpieczać pod KPO, a pozostałe środki wprost przeznaczać na inwestycje – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga na dzisiejszej konferencji prasowej.

To nie jedyne inwestycje, które zostaną ograniczone w mieście. Prezydent Wróblewski na konferencji nie chciał wymienić kolejnych.

- Prezentację na ten temat przedstawię na debacie budżetowej, która odbędzie się 21 listopada – odpowiedział pytany przez naszą redakcję.

O projekcie budżetu Elbląga na 2023 rok napiszemy wkrótce.