Plany władz miasta budowy obwodnicy Wschodniej, projektowanej między Górą Chrobrego a Bażantarnią, budzą emocje wśród mieszkańców. Rozpoczęła się zbiórka podpisów przeciwko lokalizacji trasy, pomysł władz krytykuje również przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

- Z przykrością i oburzeniem dowiedziałem się o zamiarze tworzenia trasy łączącej ul. Łęczycką z ul. Marymoncką. To rozwiązanie, jako element tzw. obwodnicy wschodniej miasta, było analizowane w trakcje opracowywania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i po przeprowadzeniu w latach, 2006-2010 badań specjalistycznych przez Uniwersytet Techniczny w Bydgoszczy zostało odrzucone jako nieefektywne nieekonomicznie. Dodatkowo jest to rozwiązanie niezgodne z polityką ekologiczną miasta, które spowoduje wycięcie wielu drzew i odcięcie od terenów rekreacyjnych w Parku Bażantarnia. Jest też niezgodne z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju, a tym samym ze stanem prawnym – pisze Jacek Bocheński, przewodniczący Miejskiej Komisji Ubranistyczno-Architektonicznej, która od lat 70. zajmuje się gospodarką przestrzenną Elbląga, tworzył wiele planów zagospodarowania przestrzennego miasta, był też pełnomocnikiem prezydenta ds. odbudowy Starego Miasta. - Zmiany w Studium będą dopiero procedowane. Trasa tej obwodnicy to jeden z najważniejszych elementów polityki przestrzennej miasta i trudno uwierzyć, że miałaby być przyjęta bez konsultacji – pisze Jacek Bocheński.

Przypomnijmy, że władze miasta pozyskały 7,2 mln złotych z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na pierwszy etap drogi prowadzącej od ul. Łęczyckiej do wysokości leśniczówki Dębica, Drugi etap – zgodnie z projektem, który ostatnio zaprezentowaliśmy na portEl.pl – ma przebiegać między Górą Chrobrego a Bażantarnią z wylotem w ul. Sybiraków niedaleko dużej polany. W tym miejscu w weekend pojawiły się transparenty z hasłem „Nie chcemy tu obwodnicy”. A w Internecie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod petycją, której autorzy domagają się przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przebiegu trasy. Na razie jest pod nią ponad 40 podpisów.

„Miasto Elbląg pozyskało środki na budowę tzw. Obwodnicy Wschodniej, realizowanej w dwóch etapach i mającej odciążyć z ruchu kołowego ul. Bema. Rozumiemy konieczność rozwiązania istniejącego problemu, nie zgadzamy się jednak z proponowanym jedynym rozwiązaniem, które nową drogę prowadzi na terenach rekreacyjnych, będących dla elblążan miejscem odpoczynku i uprawiania sportu - parku Bażantarni i okolicach Góry Chrobrego, oczekując jednocześnie wypracowania w drodze konsultacji społecznych alternatywnego wariantu trasy” - czytamy w treści petycji. - „Uważamy, że proponowana trasa częściowo rozwiąże problem korków na ul. Bema, przenosząc je jedynie w inne miejsce miasta, bezpowrotnie niszcząc z kolei miejsce cenne przyrodniczo i społecznie. Obwodnica przebiegać będzie w otulinie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, przecinając popularne szlaki turystyczne i nordic walking, w pobliżu polany na której elblążanie tłumnie spędzają czas wolny. Sama budowa trasy będzie sporym utrudnieniem oraz de facto zmieni charakter tego miejsca - wszak spędzanie wolnego czasu wśród ryku koparek i kurzu, a później przy hałasie komunikacyjnym, mija się z celem. Dodatkowy sprzeciw budzi fakt, że przebieg trasy nie był poddany żadnym konsultacjom społecznym. Oczekujemy od władz miasta przede wszystkim zorganizowania konsultacji społecznych i opracowania wariantów trasy, który w mniejszym stopniu ingerowałyby w tak cenne tereny zielone Elbląga, nie zgadzając się definitywnie na ustanowiony przebieg Obwodnicy Wschodniej” – napisali autorzy petycji.