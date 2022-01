Nie ma chętnych na grunt na Bielanach

Przetarg na sprzedaż działek pod zabudowę usługową na Bielanach nie doszedł do skutku. Nikt z potencjalnych inwestorów nie wpłacił wadium.

Przypomnijmy, że władze miasta wystawiły na sprzedaż ok. trzech hektarów gruntów na Bielanach, gdzie ma powstać ul. Lwowska. To obecnie pola, leżące tuż przy drodze na Tolkmicko i ścieżce rowerowej do Krasnego Lasu, sąsiadujące z osiedlem domków jednorodzinnych. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powinna na nich powstać zabudowa usługowa.

Miasto podzieliło działki na dwie części, jedną o wartości 3,9 mln zł (powierzchnia 1,2 ha), drugą o wartości 6,5 mln zł (powierzchnia ok. 2 ha). Nabywcy nieruchomości, zgodnie z zapisami przetargu, byli zobowiązani do rozpoczęcia inwestycji do końca 2023 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2025 r.

Przetarg miał odbyć się 17 stycznia, ale żaden z potencjalnych inwestorów nie wpłacił wadium i do licytacji nie doszło. Wkrótce prawdopodobnie przetarg zostanie powtórzony.