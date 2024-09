Nie ma mocnych na tę działkę

- Kiedy wreszcie coś zacznie się dziać na działce przy ul. 3 Maja? Teren naprzeciwko ratusza ponownie zarasta. Czy władze miasta nie mają sposobu na to, by zmusić właściciela gruntu do działania? – pyta nasz Czytelnik. Sprawdziliśmy.

Kompleks kilku działek przy ul. 3 Maja ma powierzchnię ok. 5 tys. m kw. Jeszcze latach 90., po zburzeniu istniejących tutaj pawilonów handlowych, miał tu powstać biurowiec. Chciała go tu zbudować nieistniejąca już firma Starówka, która zdążyła umocnić podmokły teren za pomocą betonowych pali, po czym upadła. Później grunt przejął w użytkowanie wieczyste jeden z elbląskich przedsiębiorców. W 2012 roku przekształcił ten teren, za zgodą władz miasta, we własność, ale do tej pory nie rozpoczął żadnej inwestycji. Miał tutaj powstać budynek usługowo-mieszkalny.

W 2015 roku właściciel działek doszedł do porozumienia z deweloperem, który wybudował w sąsiedztwie Willę Syrena i uporządkował zaniedbany teren. Od tego czasu działki ponownie zarosły krzewami i drzewami. - Czy władze miasta nie mają sposobu na to, by zmusić właściciela gruntu do działania? – pyta nasz Czytelnik.

Sprawdziliśmy w ratuszu, czy właściciel działek prowadzi jakiekolwiek działania w sprawie rozpoczęcia w tym miejscu inwestycji.

- Departament Urbanistyki i Architektury nie prowadzi aktualnie żadnej korespondencji w sprawie zabudowy terenu przy ul. 3 Maja/Grobla Św. Jerzego – odpowiedziała nam Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. I dodała: - Na przestrzeni ostatnich lat miejskie służby kilkakrotnie wzywały właściciela nieruchomości do uporządkowania posiadanego terenu. W ostatnich dniach wystosowane zostało po raz kolejny pismo w tej sprawie.

Dodajmy, że w 2023 roku do ratusza z wnioskiem o wydanie tzw. decyzji środowiskowej w sprawie "budowy parkingów dla potrzeb obsługi budynku mieszkalno-usługowego" wystąpiła założona w 2022 roku elbląska spółka Comfort Investment, której prezesem jest Miłosz Majkowski. Ówczesny prezydent Witold Wróblewski decyzję środowiskową wydał, co jest podstawą do ubiegania się przez inwestora o pozwolenie na budowę.

Zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji, inwestycja miałaby obejmować docelowo: budynek mieszkalno-usługowo-handlowy, zaplecze parkingowe (garaże podziemne, naziemne miejsca parkingowe), układ komunikacyjny, teren wspólny oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. - W ramach inwestycji planuje się także realizację przyłączy instalacji: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Ogrzewanie dostarczane będzie miejską siecią ciepłowniczą – informowała spółka w dokumentach złożonych w 2023 roku w ratuszu.

Co w tej sprawie się zmieniło? Na razie nie udało nam się skontaktować z właścicielem działek ani przedstawicielem wspomnianej spółki, by o tym z nimi porozmawiać.