Nowi inwestorzy na Modrzewinie

Elbląska firma Flexmetal i gdyńska Avena Technologie zainwestują na Modrzewinie. Dzisiaj ich przedstawiciele wylicytowali podczas przetargu w ratuszu działki pod budowę hali przy ul. Rosnowskiego.

Władze miasta wystawiły na przetarg trzy niezabudowane działki przy ul. Rosnowskiego o powierzchni odpowiednio 0,8, 0,7 i 0,5 hektara. Zgodnie z obecnym planem zagospodarowania przestrzennego Modrzewiny są przeznaczone pod działalność produkcyjną, magazynową lub zabudowę usługową.

W przetargu wzięli udział przedstawiciele dwóch firm. Działkę o powierzchni 0,8 hektara wylicytował Flexmetal, elbląska firma zajmująca się produkcją elementów metalowych, która zaoferowała za nią 720 tys. zł netto. Jak czytamy na stronie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej firma chce zainwestować w Elblągu w najbliższym czasie ok. 10,7 mln złotych m.in. w modernizację lakierni proszkowej raz budowę hali przystosowanej do produkcji wyrobów o dużych gabarytach.

Z kolei działkę o powierzchni 0,7 ha za 611 tys. zł netto wylicytowała firma Avena Technologie z Gdyni, która działa w branży informatycznej, specjalizując się m.in. w robotyce. - Dotychczas zajmowaliśmy się na tym polu działalnością badawczo-naukową, teraz chcemy rozpocząć produkcję ramion do różnego rodzaju robotów – powiedział nam przedstawiciel firmy.

Inwestorzy wylicytowali dwie z trzech działek. Nie byli zainteresowani jedynie pierwszą działką z prawej strony grafiki

Trzecia działka, do której prawo pierwokupu miał Flexmetal nie została wylicytowana.

Zwycięzcy licytacji będą zobowiązani do rozpoczęcia zabudowy działek do końca 2026 r. i ich zakończenia do 31 grudnia 2028 r. Warto dodać, że samorząd zobowiązuje się wobec przyszłych właścicieli działek do wykonania do działek tymczasowej drogi z płyt betonowych o długości 480 metrów, a EPWiK doprowadzi sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja ma być przeprowadzona w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.