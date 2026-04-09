Nowy sojusz samorządów ma przyspieszyć rozwój regionu Zalewu Wiślanego

Na ul. Warszawskiej 55 w Elblągu będzie miał swoją siedzibę Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego. W jego skład weszło 18 samorządów, których głównym celem ma być rozwój gospodarczy, społeczny i turystyczny tego obszaru.

O tej inicjatywie pisaliśmy już na naszych łamach, kiedy to podczas sesji 23 grudnia ub. roku radni pracowali nad statutem Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego. Podczas pierwszego Zgromadzenia Członków Związku, które odbyło się 8 kwietnia, wybrano m.in. jego władze. Przewodniczącym został Michał Missan, prezydent Elbląga, jego zastępcą Leszek Dziąg, starosta braniewski.

Przypomnijmy, że Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego tworzy 18 samorządów, w tym Elbląg oraz samorządy z powiatów elbląskiego i braniewskiego. Do zadań organizacji będzie należało między innymi: przygotowywanie i realizacja strategii oraz planów rozwoju gospodarczego i społecznego Subregionu w zakresie wspólnych projektów związanych z ochroną środowiska, dziedzictwem narodowym, kulturą fizyczną, turystyką, infrastrukturą, transformacją energetyczną, wsparciem lokalnej przedsiębiorczości oraz ochroną zdrowia. Ma on także promować walory przyrodnicze i kulturowe regionu Zalewu Wiślanego, wspierać ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promować turystykę, w tym wodną i rowerową.

Pierwsze Zgromadzenie Członków Związku, fot. UM w Elblągu

- Związek realizować będzie te zadania przez działalność informacyjną, edukacyjną, doradczą, wystawienniczą, aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych na realizację wspólnych projektów, współpracę w zakresie rozwoju gospodarczego Obszaru, jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie i przyjaznego nowym inwestycjom, wspólną realizację projektów skierowanych na rzecz rozwoju regionalnego, wymianę doświadczeń i integrację lokalnych środowisk społecznych - czytamy m.in. w informacji udostępnionej przez zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta.

Czytaj również "Zalew pod nadzorem specjalnym".