O tej inwestycji zdecydował jeden głos

Rada Miejska w Elblągu zgodziła się, by firma Mytych mogła ubiegać się o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wieżowej na mocy tzw. ustawy lex deweloper. O odrzucenie uchwały apelował jeden z mieszkańców. O tym, że tak się nie stało, zdecydował jeden głos.

Przy Wieżowej, gdzie obecnie istnieje parking, ma powstać wielorodzinny budynek mieszkalny. W sumie od 30 do 33 mieszkań z dwukondygnacyjnym garażem na 48 miejsc. Mieszania mają mieć od 40 do 70 m kw. Więcej pisaliśmy o tym tutaj

Projekt, zgłoszony przez elbląskiego dewelopera – firmę ZUB Mytych – wzbudził wiele dyskusji wśród mieszkańców. Jeden z nich – Artur Pytliński – napisał w tej sprawie petycję, którą podpisała kilkaset osób, krytykujących architekturę budynku i apelujących o to, by zrealizować go w innym miejscu.

Radni na sesji nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Artur Pytliński tuż przed głosowaniem po raz kolejny zaapelował, by projekt odrzucić. – Budynek był powszechnie krytykowany za swoją formę. Nie pasuje do tego miejsca, tuż przy Starym Mieście. Firma prowadzi podobne inwestycje, które były jakościowo zupełnie inne, więc jest możliwe, by ten projekt został poprawiony. Na placu Słowiańskim, który przez dziesiątki lat był centrum miasta, potrzebna jest zabudowa pierzejowa, ten budynek tu nie pasuje – mówił Artur Pytliński. – Apeluję do radnych, byście głosowali Państwo przeciwko tej uchwale i dali szansę deweloperowi na przedstawienie nowego projektu, który będzie odpowiadał temu, czego oczekują mieszkańcy. Głos mieszkańców jest przecież najważniejszy – dodał.

W głosowaniu na 25 radnych 11 odpowiedziało się za projektem uchwały (Małgorzata Adamowicz, Marek Burkhardt, Antoni Czyżyk, Juliusz Dziewałtowski-Gintowt, Marek Kamm, Wojciech Karpiński, Krzysztof Konert, Irena Sokołowska, Andrzej Tomczyński, Robert Turlej, Krystyna Urbaniak), 4 osoby były przeciw (Elżbieta Banasiewicz, Paweł Kowszyński, Halina Sałata, Bogusław Tołwiński), 10 osób wstrzymało się od głosu (Cezary Balbuza, Monika Dwojakowska, Paweł Fedorczyk, Janusz Hajdukowski, Jolanta Janowska, Jolanta Lisewska, Adam Matwiejczuk, Marek Osik, Marek Pruszak i Rafal Traks). O zgodzie RM na inwestycję zdecydował więc jeden głos.

Dodajmy, że podczas dyskusji na komisjach okazało się, że planowany budynek nie może być położony bliżej pl. Słowiańskiego, by stanowić pierzeję wspólnie z sąsiednim budynkiem Poczty Polskiej (jak było przed wojną), bo przebiega tędy... światłowód.