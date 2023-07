Tak może się zmienić Wieżowa

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wieżowej, która miałaby powstać w ramach tzw. lex deweloper. Jak może się zmienić przedsionek elbląskiej starówki, jeśli miejscy radni po wakacjach przychylą się do tej propozycji?

Wizualizacja inwestycji w BIP

Przy Wieżowej ma powstać wielorodzinny budynek mieszkaniowy (od 30 do 33 mieszkań dla od 61 do 64 mieszkańców) z dwukondygnacyjnym garażem na poziomach 0 i -1 na 48 miejsc postojowych. Mieszkania mają mieć od 40 do 70 m kw. Teraz w tym miejscu jest parking.

- Na działce zaprojektowano dojścia do budynku w formie utwardzonych chodników, zaś od wschodniej strony zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny. Poza dwukondygnacyjnym parkingiem dodatkowo na terenie inwestycji zaprojektowano 7 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto na działce zaprojektowano zieleń niską w postaci trawników oraz nasadzenia drzew i krzewów jak również nasadzenie żywopłotów - czytamy w dokumentacji.

Inwestor otrzymał też zaświadczenie dot. liczby miejsc w szkołach i przedszkolach, które mogą przyjąć nowych uczniów (SP 8, 21 i 21 mogą przyjąć 5 uczniów, w 8 przedszkoli może przyjąć 3 dzieci). Na obszarze inwestycji zaprojektowano też tereny zielone.

Poniżej zdjęcie Wieżowej w obecnym stanie, fot. Anna Dembińska.