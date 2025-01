Obrotnicę i tor wodny widać na horyzoncie

Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na dokumentację wykonania pogłębiania toru wodnego na rzece Elbląg oraz budowy obrotnicy.

Zadanie dotyczy budowy toru wodnego na odcinku od oczyszczalni ścieków do mostu Unii Europejskiej (ok 900 m.). Tor ma mieć szerokość 36 metrów i głębokość 5 metrów wraz z odcinkowym umocnieniem brzegu. Dodatkowo w dokumentacji ma być zawarty projekt budowy obrotnicy o średnicy 160 m na rozwidleniu rzeki Elbląg i Kanału Jagiellońskiego.

Na ile swoje usługi wycenili potencjalni wykonawcy powinniśmy się dowiedzieć 15 stycznia. Do tego dnia zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty.

Przy ocenie ofert komisja przetargowa będzie brała pod uwagę cenę (60 procent oceny) i doświadczenie projektanta (40 proc. oceny). Zwycięzca przetargu będzie miał 11 miesięcy na wykonanie dokumentacji od daty podpisania umowy, przez kolejne 15 miesięcy (tyle ma potrwać pogłębienie toru i budowa obwodnicy) ma pełnić nadzór autorski.

- Prezydent Elbląga Michał Missan wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami rządu i Urzędu Morskiego w Gdyni, w celu wypracowania najbardziej efektywnych rozwiązań dla tej inwestycji. Efektem dobrej współpracy jest m.in. zmiana parametrów samego toru wodnego. W pierwotnej koncepcji szerokość rzeki Elbląg w dnie po pogłębieniu miała wynosić zaledwie 20 metrów, w obecnej – 36 metrów. To oznacza, że do Elbląga będą mogły wpływać takie jednostki, dzięki którym ogromna inwestycja „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” będzie mogła w sposób realny wpłynąć na rozwój elbląskiego portu - informuje biuro prasowe prezydenta Elbląga.

Przypomnijmy, że pogłębienie i poszerzenie toru wodnego do terminala elbląskiego portu oraz budowa obrotnicy dla statków to ostatni piąty etap budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja będzie gotowa nie wcześniej niż 2027 roku.