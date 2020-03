Oczyszczalnia doczeka się modernizacji

(fot. EPWiK) Reklama

Modernizacja oczyszczalni ścieków dojdzie do skutku. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyłoniło zwycięzcę przetargu, którym została warszawska firma Instal. By inwestycja doszła do skutku, EPWiK weźmie 88 milionów złotych pożyczki.

W drugim już przetargu na modernizację gospodarki ściekowej w Elblągu swoje oferty złożyły dwie firmy. Tańsza okazała się propozycja warszawskiego Instalu, który wycenił swoje prace na 193,8 mln złotych, w tym pierwszy najpilniejszy etap (modernizację ciągu ściekowego i osadowego w oczyszczalni) na 142,9 mln złotych, to jest o prawie 50 mln więcej niż wynikało z dokumentacji kosztorysowej, jaką posiada EPWiK. - W postępowaniu przetargowym nie wniesiono odwołań. Aktualnie dokumenty z postępowania przetargowego zostały przekazane prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. O wynikach kontroli powinniśmy zostać poinformowani do 17 marca. Przewidujemy, że zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi do 27 marca – informuje Andrzej Kurkiewicz, dyrektor EPWiK. Miejska spółka na inwestycję pozyskała 64 mln złotych unijnego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejne 35 mln złotych wyasygnowała z własnych środków, ale będzie też musiała wziąć 88,5 mln pożyczki, by można było zrealizować wszystkie trzy części inwestycji. Podstawowym zadaniem wykonawcy jest modernizacja systemu ściekowego i osadowego bez przerywania pracy miejskiej oczyszczalni, co oznacza zaprojektowanie i wybudowanie od nowa około 30 obiektów (instalacji, zbiorników czy biofiltrów), przebudowę kolejnych 30 obiektów (m.in. przepompowni czy bloków biologicznych), rozbudowę niektórych instalacji. Zwycięzca przetargu ma czas na realizację inwestycji do końca września 2021 roku. Pozostałe zadania – czyli zagospodarowanie osadów ściekowych (m.in. poprzez budowę kompostowni) i terenu wokół oczyszczalni – są ujęte jako opcjonalne z terminem wykonania do końca czerwca 2022 roku. - Rozpoczęcie prac przewiduję wiosną tego roku. Zgodnie z warunkami przetargu element pierwszy inwestycji (modernizacja systemu ściekowego i osadowego – red.) jest gwarantowany do realizacji, natomiast realizacja dalszych elementów uzależniona będzie od posiadanych środków – przyznał Andrzej Kurkiewicz.

RG