Od listopada kolejna podwyżka cen ciepła

EPEC zapowiadało wiosną, że jesienią ceny ciepła dla mieszkańców Elbląga mogą wzrosnąć o 10 procent. Okazuje się, że podwyżka wyniesie 14,5 proc. i wejdzie w życie 1 listopada.

Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku nową taryfę cieplną wprowadziła w życie Energa Kogeneracja, główny producent ciepła w Elblągu, co spowodowało podwyżki dla końcowych odbiorców o 50 procent. W maju swoją taryfę zaktualizował EPEC (podwyżka o 3,5 procent), zapowiadając wówczas, że jesienią ceny powinny wzrosnąć o 10 procent. Z informacji, którą prezes EPEC rozesłał do zarządców nieruchomości w Elblągu, wynika że jesienna podwyżka wyniesie 14,5 proc. i wejdzie w życie 1 listopada. Gigadżul ciepła będzie kosztował 73,39 zł netto, a zamówiona moc cieplna 21 712,22 za megawat za miesiąc netto.

- Przyczyną wzrostu cen jest przede wszystkim znaczny wzrost cen węgla oraz energii elektrycznej. Koszty zmienne w stosunku do roku 2021 wzrosły o 61% (wzrost z 29,7 mln zł do 47,8 mln zł). Koszty zużycia węgla w zatwierdzonej taryfie, w stosunku do kosztów poniesionych w całym 2021 roku, wzrosły aż o 378% (z 5,4 mln zł do 25,6 mln zł). W ciągu 8 miesięcy, w których procedowany był wniosek taryfowy (od lutego do października br.), koszt ten wzrósł o 136%. Wzrost cen zakupu węgla w od początku roku 2021 wyniósł aż o 733% - cena zakupu za tonę tego surowca wzrosła w tym okresie z poziomu 201,50 zł do 1 678 zł – informuje Andrzej Kuliński, prezese EPEC.

Spółka zapewnia, że „kłada ogromny wysiłek, aby wzrost cen dla mieszkańców był jak najmniej odczuwalny. Spółka stale szuka najtańszego sposobu na pozyskanie paliwa węglowego oraz przyszłych dostaw energii elektrycznej”.

- Ponadto cały czas intensyfikowane są działania w kierunku rozwoju alternatywnych i ekologicznych źródeł energii, w tym fotowoltaiki, aby ograniczyć przenoszenie negatywnych skutków aktualnej sytuacji na odbiorców końcowych – wyjaśnia prezes EPEC, zapowiadając że do zarządców nieruchomości trafią plakaty informujące o tym, co wpływa na podwyżkę cen ciepła z prośbą o ich rozwieszenie w klatkach schodowych w poszczególnych budynkach.

Przyponijmy, że taryfy cen ciepła zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki na wniosek poszczególnych producentów ciepła. Wniosek EPEC został zatwierdzony przez URE 13 października. - Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania wnioskowanej taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem przedsiębiorstwa - czytamy w decyzji prezesa URE.

Nowa taryfa ma obowiązywać przez 12 miesięcy.