Od połowy marca z Elbląga do Stegny tylko objazdami

W związku z remontem most na Wiśle Królewieckiej w Rybinie zostanie zamknięty dla ruchu kołowego w połowie marca. Kierowców czekają utrudnienia.

Rozpoczął się remont niebieskiego mostu w Rybinie w gminie Stegna. Od połowy lutego do połowy marca ma zostać na nim wprowadzony ruch wahadłowy. - Następnie most zostanie zamknięty, a objazd zostanie poprowadzony przez Nowy Dwór Gdański drogą nr S7 do miejscowości Dworek, następnie drogą powiatową do miejscowości Mikoszewo. Od 1 czerwca zostanie przywrócony ruch wahadłowy, który potrwa do zakończenia robót tj. do 3 września 2025 r – poinformowała gmina Stegna na swoim profilu na Facebooku.

Zabytkowa przeprawa nad Wisłą Królewiecką na drodze 502 nie jest podnoszona od kilku lat z powodu złego stanu technicznego. Przetarg na prace remontowe ma zostać ogłoszony jeszcze w sierpniu, potrwają one osiem miesięcy. Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku prace obejmą zarówno remont przęsła zwodzonego, jak i betonowego. Wzmocnione zostaną także najazdy na most, co pozwoli na jego ponowne otwieranie oraz zwiększy nośność i bezpieczeństwo. Obecnie nośność mostu wynosi 26 ton, a prześwit pod opuszczonym przęsłem to nieco ponad 2 metry.