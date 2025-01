To się czytało 2024. Wiosną do Stegny tylko przez Mikoszewo

Przypominamy najchętniej czytane artykuły portElu w minionym 2024 roku. Jednym z nich była informacja o kolejnym planowanym remoncie dróg na Mierzei Wiślanej, o czym pisaliśmy w sierpniu.

Za miesiąc (chodziło o wrzesień 2024 - red.) mają zakończyć się prace związane z przebudową drogi nr 501 na Mierzeję Wiślaną. Kierowców czekają jednak kolejne utrudnienia w tym rejonie. Na jesień zapowiadany jest remont mostu zwodzonego w Rybinie. Z tego powodu ruch na drodze wojewódzkiej nr 502 z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny może być całkowicie wstrzymany na około dwa miesiące. Stanie się to najprawdopodobniej wiosną 2025 roku.

Od niemal 24 miesięcy trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku 17 km. Łącząca Gdańsk z Krynicą Morską trasa jest szczególnie latem obciążona ruchem. Od 8 lipca na przebudowywanym odcinku drogi funkcjonują dwa długie oraz trzy krótkie wahadła, czyli takie, które są uruchamiane jedynie na czas wykonania konkretnych prac. Z tymi utrudnieniami kierowcy muszą się liczyć jeszcze do końca września. Wówczas też mogą spodziewać nowych utrudnień w rejonie Mierzei Wiślanej, tym razem na trasie z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny. Jesienią ma bowiem ruszyć remont mostu zwodzonego w Rybinie. W czasie prac ruch kołowy ma być prowadzony wahadłowo, ale należy liczyć się też z tym, że przez dwa wiosenne miesiące nie będzie możliwy. Objazd poprowadzi kierowców trasą przez Drewnicę i Mikoszewo.

fot. ZDP w Gdańsku

- Ruch może zostać wstrzymany na czas krótszy niż dwa miesiące. To utrudnienie ograniczymy do niezbędnego minimum, tak aby móc wykonać prace na moście – wyjaśnia Piotr Michalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Zabytkowa przeprawa nad Wisłą Królewiecką na drodze 502 nie jest podnoszona od kilku lat z powodu złego stanu technicznego. Przetarg na prace remontowe ma zostać ogłoszony jeszcze w sierpniu, potrwają one osiem miesięcy. Jak informuje ZDW w Gdańsku prace obejmą zarówno remont przęsła zwodzonego, jak i betonowego. Wzmocnione zostaną także najazdy na most, co pozwoli na jego ponowne otwieranie oraz zwiększy nośność i bezpieczeństwo. Obecnie nośność mostu wynosi 26 ton, a prześwit pod opuszczonym przęsłem to nieco ponad 2 metry.

Jak zapowiada ZDW w Gdańsku, przejezdność drogi ma zostać przywrócona przed sezonem letnim w 2025 roku. - Zrobimy wszystko, by przed sezonem letnim droga była przejezdna zarówno dla ruchu kołowego, jak i wodnego - dodaje Piotr Michalski.