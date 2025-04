Oni przebudują ulicę 13. Pułku

Firma MTM z Gdyni wygrała przetarg na rozbudowę ulicy 13. Pułku Przeciwlotniczego. Będzie miała siedem miesięcy na realizację inwestycji od daty podpisania umowy. Koszt prac to 2 mln 915 tys. złotych.

Rozbudowa, poszerzenie i wprowadzenie na ul. 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego ruchu dwukierunkowego ma być pierwszym etapem zmniejszenia natężenia ruchu na ul. Bema, ma też skrócić czas przejazdu służb ratowniczych i podróżujących m.in. od ul. Grottgera, Łęczyckiej do ul. Królewieckiej czy Fromborskiej

Prace, jak informuje biuro prasowe ratusza, obejmą przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego na rondo, rozbudowę ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Saperów, poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, by umożliwić ruch dwukierunkowy, przebudowę i budowę chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną".

Na przetarg na wykonanie prac swoje oferty przesłało 9 firm. Wygrała MTM z Gdyni, która realizowała już w Elblągu m.in. budowę wiaduktu na Zatorze czy przebudowę ul. Związku Jaszczurczego z wlotem w al. Grunwaldzką. Na realizację prac zwycięzca przetargu będzie miał 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Elbląg pozyskał na rozbudowę ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego dofinansowanie w wysokości ponad 2,8 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.