Pałac w Słobitach na sprzedaż

Kompleks pałacowo-parkowy w Słobitach (powiat braniewski, gmina Wilczęta) został wystawiony na sprzedaż. Cena opiewa na niemal 4,5 mln zł, według oferty może jednak podlegać negocjacji.

Oferta pojawiła się na stronie biura konsultingowo-doradczego zajmującego się nieruchomościami zabytkowymi i turystycznymi. Cała działka ma ponad 55,5 ha, według oferty ma "ogromny potencjał inwestycyjny".

- Znajdują się tu lasy, parki, łąki, pastwiska, drogi, a także stawy. Najbardziej znanym punktem tych terenów są ruiny pałacu należącego niegdyś do rodu Zu Dohna, jednego z najznamienitszych, pruskich rodów hrabiowskich tych ziem. Pod koniec XVII i na początku XVIII wieku pałac został rozbudowany z niespotykanym rozmachem i przepychem stając się najwybitniejszą realizacją epoki baroku na tych terenach i zyskując miano pałacu królewskiego – czytamy w ofercie.

Pałac został spalony w 1945 r. w wyniku działań Armii Czerwonej. Jego ruiny wciąż stanowią jednak ciekawą atrakcję turystyczną.

- Z pewnością byłoby to doskonałe miejsce na pole golfowe, hotel, ośrodek jazdy konnej, usługi agroturystyczne – czytamy jeszcze w ofercie. Grunty na tym obszarze mają charakter rolny i leśny. Nieruchomość posiada podłączenie do wody, prądu i kanalizacji.

- Obiekt został zbudowany w latach 1622-1624, w późniejszym czasie był także rozbudowywany. W tym pałacu często zatrzymywali się monarchowie w czasie podróży. Niegdyś był to cały kompleks budynków, stajnie, wozownie, a nawet gorzelnia. Do współczesnych czasów zachowały się jedynie ruiny, jednak nawet to, co po nich pozostało, pozwala sobie wyobrazić, z jakim rozmachem została wzniesiona budowla – pisaliśmy o ruinach w Słobitach w cyklu "Na spacer z portElem".