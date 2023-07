Patriotyzm, port i zboże

Spółka Skarbu Państwa - firma Elewarr - otworzyła w niedzielę w Braniewie rozbudowane elewatory. Zostały powiększone z 4 do 10 tysięcy ton, inwestycja kosztowała ponad 250 mln zł.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Spichlerz Północy”. Wątpliwości, czy jest to opłacalna inwestycja dla polskiego rolnictwam, starali się rozwiać podczas konferencji prasowej między innymi prezes firmy Hubert Grzegorczyk oraz elbląski poseł PiS Leonard Krasulski.Elewatory zostały powiększone z 4 do 10 tysięcy . Ma to zabezpieczyć potrzeby miejscowych rolników, na - jak podkreślał Hubert Grzegorczyk, „ jeszcze na wiele lat”.

– Przebudowany obiekt w Braniewie będzie mógł zwiększyć gospodarczo oddziaływanie na lokalny rynek zbóż i wykorzystać w pełni swój nowy potencjał w zakresie skupu zbóż i poszerzenia oferty skupowej o mokrą kukurydzę, w związku z wybudowaną nowoczesną suszarnią. Rozbudowa i modernizacja braniewskiego magazynu to jedna z najważniejszych inwestycji w historii spółki. Wpływ na podjęcie decyzji o rozbudowie magazynu jest rosnąca produkcja rolna na terenach obsługiwanych przez braniewski elewator. Cały projekt „Spichlerz Północy” i rozwój magazynów spółki Elewarr jest też realną szansą na ożywienie terenów popegeerowskich w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, a także szansą dla lokalnych producentów zbóż, w tym kukurydzy oraz rzepaku - mówił prezes firmy.

Inwestycja kosztowała w sumie budżet państwa ponad 250 milionów złotych. Czy to się opłaci? Bo przecież jeszcze niedawno mówiło się o potrzebie zamknięcia elewatora w Braniewie z racji braku rentowności. Zapytaliśmy o to prezesa Grzegorczyka.

– Decyzja o rozbudowie spichlerza w Braniewie będzie pozytywna w skutkach nie tylko dla lokalnych rolników, ale również okolicznych mieszkańców, którzy zyskają dodatkowe miejsca pracy – mówił Grzegorczyk.

Nowy obiekt w Braniewie pozwoli także na przyszłościowy rozwój eksportu zbóż przez port w Elblągu i przekop Mierzei Wiślanej. Modernizacja ma wpłynąć na ustabilizowanie się rynku zbóż i rzepaku w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim. Po remoncie skróceniu ulega również czas oczekiwania na skup z 45 min do kilkunastu. - Będziemy oferować rolnikom konkurencyjne ceny skupu, oparte na wycenach największej w Europie giełdy rolnej Matif z Paryża - zapewniają przedstawiciele firmy.

(Fot. Elewarr)

Obecnego na otwarciu elewatorów, elbląskiego posła PiS, Leonarda Krasulskiego, zapytaliśmy o szanse eksportowe zboża z północnej Polski poprzez port w Elblągu.

– Myślę, że prędzej czy później dogadamy się z władzami miasta Elbląga i uda się rozbudować port elbląski, także o niezbędne urządzenia do przeładunku zboża – zapewniał Krasulski.

Drugie pytanie do posła dotyczyło afery z „osiadaniem” zboża ukraińskiego w polskich magazynach. Leonard Krasulski wskazał, że polskie firmy powinny wykazać się patriotyzmem i nie kupować zboża, które jest konkurencją dla polskiego rolnika.

Pierwszym klientem braniewskiego elewatora był rolnik z jednej z pobliskich wsi Tomasz Wilbik.

– Gospodaruję na ponad 60 hektarach upraw zbożowych. Musze więc na bieżąco sprawdzać możliwości sprzedaży płodów. Mam nadzieję, że ceny będą tu konkurencyjne. Ponadto wiem, że nie można zwlekać ze sprzedażą zbóż. Ci którzy uwierzyli w ubiegłoroczne zapewnienia ministra, o wyższych cenach wiosną, srodze się zawiedli, zostając ze zbożem we własnych magazynach - powiedział nam rolnik.