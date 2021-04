Piąty Moderus już na torach

Piąty tramwaj marki Moderus został dziś zaprezentowany dziennikarzom na konferencji prasowej w zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy: cztery Moderusy produkcji poznańskiej firmy Modertrans jeżdżą po Elblągu już od ubiegłego roku. To efekt projektu mającego poprawić „zrównoważoną mobilność mieszkańców Elbląga” - tak ten projekt nazywa się w języku urzędników. Dziś dziennikarzom zaprezentowano piąty (ostatni) Moderus.

- To jednoczłonowy, jednokierunkowy wagon z 26 miejscami siedzącymi. 40 proc powierzchni zajmuje obszar niskowejściowy. Przede wszystkim jest cichy na trasie. Tramwaj może służyć nawet 20 lat. Natomiast jeżeli jest prowadzona prawidłowa profilaktyka techniczna, to może jeździć i 50. To są bardzo solidnie zbudowane wagony. Myślę, że posłużą dłużej niż producent zakłada – mówi Andrzej Sawicki, dyrektor spółki Tramwaje Elbląskie.

Projekt składał się z trzech etapów. W pierwszym zakupiono trzy Moderusy oraz zmodernizowano infrastrukturę techniczna w zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej i wybudowano nową halę, gdzie mieści się lakiernia i myjnia dla tramwajów Dodatkowym elementem była budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy pl. Dworcowym. Koszt: 20,5 mln zł, w tym dofinansowanie unijne: 9,8 mln zł W drugim etapie dokupiono kolejny tramwaj (też Moderus) oraz przeprowadzono drobne modernizacje infrastruktury polepszającej komfort pasażerów Koszt: 3 mln zł, w tym dofinansowanie unijne: 1,7 mln zł. Zwieńczeniem trzeciego etapu była dzisiejsza konferencja prasowa, na której poinformowano o dostarczeniu piątego tramwaju. Dodatkowo w ramach projektu wykonany został także węzeł przesiadkowy na pl. Słowiańskim. Koszt: 3,1 mln zł, w tym 2,1 dofinansowania unijnego.

- Cztery wagony, które już od roku jeżdżą po mieście przejechały prawie 70 tys. wozokilometrów – chwalił się Andrzej Sawicki.

Co dalej?

Władze miasta chciałyby rozwijać komunikacje tramwajową. Na przeszkodzie stoi brak pieniędzy. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni będą glosować nad apelem do premiera, ministra klimatu oraz parlamentarzystów w sprawie uznania tramwaju za zeroemisyjny środek transportu. „Dziwi zatem fakt, że tramwaje, które bez wątpienia są pojazdami zeroemisyjnymi nie zostały do tej grupy zaliczone w przeciwieństwie do trolejbusów. Niewątpliwie zarówno tramwaje jak i trolejbusy są – przy braku problemu utylizacji zużytych akumulatorów – zdecydowanie bardziej ekologicznym środkiem transportu niż autobusy elektryczne” - możemy przeczytać w apelu.

- Trolejbusy, autobusy mają dofinansowanie jeżeli chodzi o środki zewnętrzne Natomiast tramwaje nie. I to jest niesprawiedliwe, bo to tramwaj jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Trzeba zrobić wszystko, żeby na zakup tramwaju można było pozyskiwać środki unijne, podobnie jak na trolejbusy i autobusy. Jesteśmy przed nową unijną perspektywa finansową, jeżeli będzie możliwość pozyskiwania środków finansowych, to będziemy wtedy przewidywać możliwość dalszego rozwoju – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.