Pięć lat na rozbudowę ZUO

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu musi się rozbudować, bo inaczej nie będzie miał gdzie za pięć lat składować odpadów. Nowa część ma powstać tuż obok, na działce otrzymanej od wojska. W środę w Ratuszu Staromiejskim mieszkańcy mieli okazję podyskutować z urzędnikami na temat nowego planu zagospodarowania tego terenu. Nikt - poza przedstawicielami mediów – nie przyszedł...

O konsultacjach informowaliśmy na portElu już kilka dni przed ich terminem. Komentarzy pod artykułem nie brakowało, ale gdy przyszło do dyskusji z urzędnikami, to na spotkanie przyszli tylko przedstawiciele elbląskich mediów. A sprawa jest ważna, bo dotyczy planu zagospodarowania 12,5-hektarowej działki przy Zakładzie Utylizacji Odpadów, która ma być w niedalekiej przyszłości przeznaczona pod rozbudowę spółki. Została ona przejęta przez miasto od wojska.

- Teren jest całości przeznaczony pod funkcję związaną z gospodarowaniem odpadami, na potrzeby istniejącego zakładu i jego planowanej rozbudowy. Około dwóch hektarów z tych 12 stanowiły grunty leśne, dlatego konieczne było uzyskanie zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nieleśne. Otrzymaliśmy już tę zgodę od marszałka – wyjaśnia Sylwia Drewek, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu. – Co ważne, uchwalenie tego planu nie oznacza oczywiście automatycznie zgody na realizację jakiejkolwiek inwestycji. Plan miejscowy to tylko forma przeznaczenia terenu dopuszczające różne możliwości jego zagospodarowania – dodaje.

Rozbudowa ZUO jest konieczna, bo obecna lokalizacja w kwestii składowania odpadów wystarczy tylko na 5 lat.

– Musimy wybudować kolejną kwaterę, aby nadal składować odpady z Elbląga i okolic. Koncepcja zakłada, że ta nowa kwatera wystarczy na około 25 lat – mówi Adam Jocz, dyrektor ZUO.

Przygotowania do rozbudowy potrwają kilka lat, obecnie na wspomnianej działce prowadzone badania geologiczne, jest też gotowy raport środowiskowy.

- Od lat zmienia się morfologia odpadów, coraz mniej ich składujemy. Obecnie na składowisko trafia od 20 do 30 procent tego, co składowaliśmy pięć lat temu. Zmienia się rodzaj odpadów, technika ich obróbki. Dzisiaj trudno powiedzieć, co w tej branży zmieni się za pięć lat – dodaje Adam Jocz.

W rozbudowanej części ma być też miejsce na składowisko azbestu. Obecnie najbliższe, z którego mogą korzystać samorządy z naszego regionu, znajduje się... w Tczewie, a więc w innym województwie.

– Składowisko azbestu jest planowana w najbardziej oddalonym miejscu tej działki, gdzie azbest będzie bezpiecznie przechowywany – dodał dyrektor ZUO.

Zanim nowe składowisko powstanie, ZUO czeka odbudowa sortowni, która spłonęła w październikowym pożarze. Na razie spółka kupiła za 3 mln zł i zamontowała tymczasową mobilną sortownię, trwa obecnie techniczny rozruch tej instalacji. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

Dodajmy, że mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu planu zagospodarowania działki przeznaczonej pod rozbudowę ZUO do 8 czerwca (dotychczas żadne nie wpłynęły. 27 maja o godz. 16 w Ratuszu Staromiejskim (sala 300) swój dyżur w tej sprawie będzie miał projektant planu.