Plan pod nowe osiedle

Między ul. Częstochowska a Legionów, w sąsiedztwie kościoła, ma powstać nowe osiedle mieszkaniowe. Trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego tej części miasta, wkrótce będzie on wyłożony do wglądu dla mieszkańców.

Prace nad planem zagospodarowania przestrzennego między Legionów a Częstochowską (do mniej więcej wysokości ronda Obrońców Birczy i ul. Sosnowej) trwają od 2021 roku i zbliżają się do końca. Od 17 marca do 7 kwietnia plan będzie wyłożony dla wszystkich zainteresowanych w Urzędzie Miejskim w Elblągu, w godzinach pracy ratusza. A 1 kwietnia odbędzie się publiczna dyskusja na jego temat (godz. 15, sala 300). Ze szczegółami będzie się można zapoznać również online od 17 marca pod tym linkiem. Swoje uwagi zainteresowani będa mogli zgłaszać do urzędu do 22 kwietnia. Po rozpatrzeniu uwag uchwała w sprawie planu trafi pod obrady Rady Miejskiej i po przegłosowaniu stanie się obowiązującym lokalnym prawem.

Projekt planu przewiduje, że na niezabudowanych obecnie nieruchomościach, porośniętych różnego rodzaju roślinnością, będzie dopuszczona zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także zabudowa mieszkaniowa z usługami.

Teren objęty planem (materiały UM Elbląg)

- Przy właściwej realizacji ustaleń projektu planu nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz powstawania w przyszłości sytuacji problemowych. Przewidywane przekształcenia w strukturze przyrodniczej i funkcjonalno-przestrzennej sprowadzają się do koniecznych, niezbędnych regulacji w celu zachowania i ochrony najbardziej cennych komponentów środowiska – czytamy w prognozie oddziaływania na środowisko, założonej do dokumentacji planu i zaakceptowanej przez Regionalną Dyrekcję Środowiska w Olsztynie.

Większość część terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego (prawie 2 hektary) należy do warszawskiej spółki SPV EG2. Już w grudniu 2022 roku uzyskała pozwolenie na budowę pierwszego z budynków.

