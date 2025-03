Planują budowę nowej farmy wiatrowej

Firma Qair Polska planuje budowę w gminie Pasłęk nowej farmy wiatrowej. Ma to być fragment szerszej inwestycji obejmującej również inne gminy województwa warmińsko-mazurskiego: Morąg, Małdyty i Zalewo.

Firma Qair działa w 19 krajach, główną siedzibę ma we Francji. Obecna jest na ryku od 2015 r. , w tym czasie zrealizowała około 90 inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Plany inwestycyjne Qair Polska w naszym regionie zaprezentował podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku przedstawiciel firmy Jacek Krzemiński.

- Jest to inwestycja, która swoim zasięgiem będzie obejmowała cztery gminy: Pasłęk, Zalewo, Małdyty i Morąg. Co ważne, inwestycja ma wydane warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej z punktem przyłączenia w Olsztynie. Jest to jeden z głównych i najważniejszych etapów realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii – mówił Jacek Krzemiński.

Firma na granicy gminy Pasłęk z gminą Małdyty, w okolicach wsi Drulity, Wakarowo, Awajki, planuje ustawić ok. 10 turbin wiatrowych. Qair Polska dzierżawi w tej okolicy działki.

Inwestycja jest na etapie wstępnym.