Poczta Polska namawia do odejścia z pracy

Program Dobrowolnych Odejść to temat numer jeden wśród pracowników Poczty Polskiej. W skali kraju propozycja skorzystania z programu ma objąć docelowo ponad 9 tysięcy pracowników, pierwszych 900 osób już taką propozycję otrzymało. – Wszyscy czekamy na to, jak potoczą się rozmowy zarządu ze związkami zawodowymi – mówi jeden z pracowników elbląskiego oddziału.

W Elblągu w Poczcie Polskiej pracuje około 70 listonoszy, kolejne dziesiątki osób w administracji, transporcie, logistyce, jako kuriery, w obsłudze klientów w placówkach pocztowych. - To, co się teraz dzieje w naszej firmie, to temat numer jeden rozmów między pracowniami. Wszyscy czekamy, jak potoczą się rozmowy ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień - mówi nam jeden z pracowników elbląskiego oddziału Poczty Polskiej.

W skali kraju zatrudnienie wynosi około 62 tysiące osób. - Dotychczas wynagrodzenia stanowiły aż 65 proc. kosztów Poczty Polskiej, a to zdecydowanie najwięcej w branży w Europie - u zagranicznych operatorów pocztowych koszty pracy stanowią ok. 35-40 proc. – informuje Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi na nasze pytania.

Obecny zarząd Poczty Polskiej chce przeprowadzić plan transformacji spółki w „nowoczesną firmę kuriersko-cyfrowo-finansową”, a to oznacza... zwolnienia. Do urzędów pracy w całym kraju, również w Elblągu, 8 stycznia wpłynęło pismo o planowanym przeprowadzeniu Programu Dobrowolnych Odejść oraz grupowego zwolnienia pracowników Poczty Polskiej SA.

- W ramach programu pracodawca zamierza w pierwszej turze przeprowadzić Program Dobrowolnych Odejść, w ramach którego uprawnieni pracownicy rozwiązują umowę o pracę w drodze porozumienia stron i otrzymują odprawy i rekompensaty. W drugim etapie w stosunku do pracowników, którzy nie skorzystają z Programu Dobrowolnych Odejść, pracodawca może złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu umów o pracę lub wypowiedzeniu pracy i płacy. Planowany program spowodowany jest względami ekonomicznymi i organizacyjnymi – informuje Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu.

Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi na nasze pytania przekazała naszej redakcji więcej informacji na ten temat.

- Plan Transformacji zakłada zaproponowanie uczestnictwa w Programie Dobrowolnych Odejść ponad 9 tys. pracowników Poczty. W listopadzie i grudniu oferta PDO trafiła do ponad 900 osób w skali kraju. Porozumienie podpisało 649 pracowników - informuje Biuro Prasowe Poczty Polskiej.

Ilu z Elbląga? - Nie podajemy szczegółowych danych dotyczących poszczególnych regionów – informuje spółka.

Pracownikom, którzy decydują się skorzystać z Planu Dobrowolnych Odejść, jest proponowana równowartość nawet 12 pensji.

- Osoby uprawnione do skorzystania z PDO, poza wynikającą z kodeksu odprawą uzależnioną od ich stażu pracy w Poczcie (maksymalnie 3-miesięczną), otrzymują rekompensatę równą nawet 9 pensjom. Przygotowano również pakiet działań osłonowych tj. korzystanie z ubezpieczenia grupowego i oferowanej w Poczcie prywatnej opieki zdrowotnej na dotychczasowych warunkach, bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej do nauki języków obcych, a Spółka nie wymaga również zwrotu kosztów studiów czy szkoleń odbytych podczas pracy w Poczcie – informuje Biuro Prasowe PP.

Zarząd Poczty Polskiej poinformował związki zawodowe o swoich planach i rozpoczął konsultacje w tej sprawie.

- Przez najbliższe 20 dni wszystkie organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej będą miały możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Samo rozpoczęcie konsultacji nie oznacza uruchomienia Programu Dobrowolnych Odejść. Skala Programu Dobrowolnych Odejść oraz ostateczna jego forma podlegają konsultacji ze stroną społeczną i będą dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych jednostek organizacyjnych. Dokładny termin rozpoczęcia procesów zostanie określony w uchwale Zarządu po zakończeniu konsultacji – dodaje biuro prasowe Poczty Polskiej.