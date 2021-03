Pod Pasłękiem powstanie jedna z większych w regionie farm fotowoltaicznych

W okolicach Marianki (gmina Pasłęk) powstanie jedna z największych w regionie farm fotowoltaicznych. Łączna moc urządzeń przetwarzających energię słoneczną na energię elektryczną, planowanych do zainstalowania na jej terenie, wyniesie do 40 megawatopików.

Decyzja środowiskowa dotycząca budowy farmy w obrębie Marianki została wydana 25 stycznia. - Farma będzie zlokalizowana na obszarze o łącznej powierzchni do 51 ha. Będzie to jedna z największych farm fotowoltaicznych w naszym regionie i na terenie naszego kraju - informuje burmistrz Pasłęka, Wiesław Śniecikowski.

Jak podkreśla burmistrz, bardzo duże jest zainteresowanie inwestorów budową farm fotowoltaicznych na terenie gminy Pasłęk. - Wnioski dotyczą coraz większych inwestycji. W ostatnim półroczu wydano 4 decyzje na duże instalacje w tym: w obrębie Marianki farma o mocy do 18 megawatopików, w obrębie Kupina farma do 10 MWp i druga do 7,0 MWp oraz w obrębie Drulit farma o mocy do 6,5 MWp. Sukcesywnie wydawane są decyzje o warunkach zabudowy. Część inwestorów uzyskała już pozwolenia na budowę i inwestycje te są w trakcie realizacji lub prac przygotowawczych do rozpoczęcia inwestycji. Dotyczy to farm zlokalizowanych: w obrębie Łukszt o mocy do 1 MWp, na terenie o pow. 2,3 ha oraz w obrębie Marianki o mocy do 2 MWp na terenie o pow. 4,2 ha. Jedna instalacja została już oddana do użytku w Sakówku o mocy do 1,0 MWp - informuje burmistrz.

Począwszy od 2013 roku do końca stycznia 2021 roku w gminie Pasłęk wydano 23 decyzje środowiskowe na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 111 MWp.

- W większości są to niewielkie farmy o mocy od 1 MWp do 3 MWp. Projektowane elektrownie słoneczne wraz z towarzyszącą infrastrukturą mają być zlokalizowane w obrębie Marianki (5 farm), Robit (3 farmy), Zielonki Pasłęckiej (3 farmy), Łukszt (2 farmy), Sakówka (2 farmy), w Kupinie (2 farmy) oraz po jednej farmie w obrębach ewidencyjnych: Nowy Cieszyn, Rogajny, Stegny, Wikrowo, Drulity i Rydzówka - informuje burmistrz.