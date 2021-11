Podwyżek ciąg dalszy

O planach wprowadzenia podwyżek opłat w strefie płatnego parkowania i cen biletów komunikacji miejskiej w Elblągu już informowaliśmy. Decyzje mają zapaść na czwartkowej sesji Rady Miejskiej. Ale to nie koniec. Elblążanie zapłacą też wyższy podatek od nieruchomości, a właściciele aut ciężarowych – wyższy podatek od środków transportu.

Nowe stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. W obu przypadkach podwyżki wyniosą ok. 10 procent.

- Minister finansów określił jak co roku maksymalne stawki podatku. Wiele miast do tego poziomu dąży lub go właśnie osiągnęła. Nasza propozycja dotyczy podwyżki o około 10 procent, to o wiele mniej niż wynosi stawka maksymalna. Po podwyżce planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosną w budżecie miasta wzrosną o ok. 4,5 mln zł. Gdybyśmy zastosowali stawkę maksymalną, wzrosłyby o dodatkowe 3 mln zł, ale tego nie stosujemy – informowała radnych na dzisiejszym posiedzeniu komisji finansowo-budżetowej Rozalia Grynis, skarbnik miasta.

Przykładowo właściciele mieszkań będą od 1 stycznia 2022 roku płacić 83 groszy za metr powierzchni lokalu (dotychczas 75 groszy, stawka maksymalna określona przez ministra to 89 zł), a za lokale związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka wyniesie 24,92 zł (dotychczas 22,65 zł, maksymalna ministerialna to 25,74).

W przypadku podwyżki podatku od środków transportu budżet miasta ma zyskać ok. 200 tys. złotych.

- Ten podatek ostatni raz podwyższaliśmy w 2013 roku, w 2016 r. była zmiana jednej ze stawek, wynikająca z obniżenia jej przez ministra finansów. Od tego czasu stawek nie waloryzowaliśmy, teraz podwyżka ma wynieść 10 procent. Waloryzujemy ją, by później uniknąć gwałtownego wzrostu – dodała Rozalia Grynis.

Przykładowo właściciel pojazdu ciężarowego o masie całkowitej między 3,5 do 5 ton zapłaci od 1 stycznia 2022 r. 806 zł (dotychczas 733 zł, maksymalna ministerialna stawka to 912 zł).

- Wzrosną koszty stałe działalności przedsiębiorców, a więc wzrosną też ceny produktów i usług, które oferują. To taka smutna konstatacja – stwierdziła Krystyna Urbaniak, przewodnicząca komisji finansowo-budżetowej.

W głosowaniu na posiedzeniu komisji radni poparli podwyżki. Cała siódemka głosowała za nowymi stawkami podatku od środków transportu, w przypadku podatku od nieruchomości sześć osób było za, przeciw jeden radny. Wiele wskazuje na to, że w czwartek Rada Miejska większością głosów zdecyduje podobnie.