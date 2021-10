Podwyżki nie ominą kierowców

Godzinę dłużej będzie obowiązywało wnoszenie opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Wzrosną też opłaty za postój i ceny abonamentów. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej elbląscy radni zajmą się projektem uchwały dotyczącym Strefy Płatnego Parkowania w naszym mieście.

Wczoraj informowaliśmy o projekcie uchwały podnoszącej ceny biletów komunikacji miejskiej. Dziś... czas na kolejną zmianę. Kolejną podwyżką, nad którą pochylą się elbląscy radni na najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie wzrost opłat w Strefie Płatnego Parkowania. I tak:

Minimalnej zmianie ulega najtańszy bilet za 50 groszy. Dotychczas uprawniał on do parkowania w czasie 15 minut, teraz zachowa ważność minutę krócej. Opłata za pierwszą godzinę postoju wzrośnie do 2,20 zł, druga kosztować będzie 2,40 zł, trzecia 2,60 zł, czwarta i kolejne - 2,20 zł.

Zmiany dotyczyć będą też abonamentów. Typ „G“ zostanie zastąpiony przez typ „S“, z którego korzystać będą mogli wszyscy zainteresowani. Abonament „S“ ważny będzie w jednym sektorze. Tygodniowy abonament kosztować będzie 20 zł, miesięczny - 60 zł, kwartalny - 170 zł, półroczny - 320 zł. W porównaniu z abonamentem „G“ jest to stosunkowo duża podwyżka, dodatkowo znikają „ulgi“ na kolejne samochody.

Abonament typu „A“ zostaje, pozostaje ważny we wszystkich strefach. Wzrasta jego cena, znikają ulgi na kolejne samochody. Pojawi się abonament tygodniowy w cenie 30 zł, cena miesięcznego wynosić będzie 100 zł, kwartalnego - 280 zł, półrocznego - 540 zł. Osoby z niepełnosprawnościami oraz rodzice dzieci z niepełnosprawnościami będą miały możliwość zakupu abonamentu „A“ ze zniżką w wysokości 80 lub 95 proc.

Wzrastają tez ceny abonamentu typu „O“ na okaziciela. I tak: miesięczny kosztować będzie 120 zł, kwartalny 240 zł i półroczny - 660 zł.

Ważną zmianą jest też wydłużenie godzin funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. Zgodnie z nowymi zasadami opłaty trzeba będzie wnosić za parkowanie w godzinach od 9 do 18, czyli godzinę dłużej niż obecnie. Soboty i niedziele pozostają wolne od opłat.

Mieszkańcy strefy, tak jak do tej pory będą zwolnieni z opłat na terenie strefy, w której mieszkają na podstawie identyfikatora „M“. Do 70 zł wzrasta też opłata dodatkowa za brak uiszczonej opłaty za parkowanie.

„Proponowane zmiany powinny zachęcić kierowców pojazdów osobowych do poruszania się miejską komunikacją zbiorową, jak również zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Jednocześnie pobierane przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opłaty oprócz pokrycia kosztów funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania stanowią również źródło finansowania miejskiej komunikacji zbiorowej w Elblągu.“ - możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały.

Nowe opłaty i rozwiązania w Strefie Płatnego Parkowania mają obowiązywać od stycznia 2022 r.