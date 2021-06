Podwyżka za odpady wejdzie w życie

16 „za”, 8 „przeciw”, jedna osoba wstrzymała się od głosu. To wynik dzisiejszego głosowania Rady Miejskiej w sprawie podwyżek opłat za wywóz odpadów. A to oznacza, że 1 września każdy elblążanin będzie płacił o 20 procent więcej za odpady. 21 złotych zamiast dotychczasowych 17,40 zł miesięcznie.

O powodach podwyżek pisaliśmy szczegółowo kilka dni temu. Radni przedyskutowali ten problem na wcześniejszych posiedzeniach poszczególnych komisji, dzisiaj na sesji dyskusja była już krótka.

- Mam taką refleksję na przyszłość, czy miasto jako właściciel Zakładu Utylizacji Odpadów nie powinien rozważyć dwóch cenników swoich usług, by mieszkańcy Elbląga mieli ulgi w porównaniu z innymi samorządami korzystającymi z ZUO – proponował Paweł Kowszyński, radny klubu PiS.

- To jest niemożliwe, bo inne gminy wspólnie z Elblągiem uczestniczyły w tym projekcie, inaczej nie zapewnilibyśmy odpowiedniego strumienia odpadów i nie moglibyśmy otrzymać unijnego dofinansowania na ZUO. Przepisy nie pozwalają na wprowadzanie w ramach jednego systemu gospodarowania odpadami różnych cenników – wyjaśnił radnemu prezydent Witold Wróblewski.

Radni opozycji

Radny Cezary Balbuza, szef komisji gospodarki miasta, przyznał wprost. - Będziemy się starali, żeby ceny za wywóz odpadów były niższe w porównaniu z innymi samorządami. Ale nie możemy obiecać, że będzie taniej – stwierdził.

Przeciw podwyżkom zagłosowało 8 radnych opozycji, czyli wszyscy z klubu radnych PiS. Wstrzymał się Marek Osik z KWW Witolda Wróblewskiego. Pozostali radni głosowali „za”. - Trzeba znaleźć sposób na sprawdzanie danych dostarczanych przez mieszkańców. Mamy problem z selektywną zbiórką odpadów. Trzeba to głośno powiedzieć, że nie wszyscy są uczciwi w stosunku do tego systemu. Podnoszenie cen to najłatwiejszy sposób, trzeba rozmawiać o zmianie w systemie – stwierdził radny PiS Rafał Traks.

- Miasto nie poszło na łatwiznę, tylko doszło do ściany. Nie zaczynaliśmy jako samorząd od podwyżek – kontrował radny Paweł Fedorczyk, który jeszcze w ubiegłym roku należał do klubu radnych PiS, a dzisiaj głosował za podwyżkami.

- Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygaliśmy przetargi na wywóz odpadów. Mówiliśmy wówczas, że dokonamy analizy i wówczas będziemy wiedzieć więcej, czy podwyżki będą nieuniknione. Ceny za wywóz odpadów w przetargach wzrosły. Gospodarowanie odpadami to proces, na który wpływ ma wiele czynników, nie tylko samorząd – podkreślał Witold Wróblewski.

Podwyżki opłat za wywóz odpadów (z 17,40 zł na 21 zł od osoby miesięcznie) wejdą w życie 1 września.