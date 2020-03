Podyskutuj o Elblągu: pomoc przedsiębiorcom w czasach zarazy

Jakie rozwiązania powinien wprowadzić elbląski samorząd, by pomóc przedsiębiorcom?

Obniżenie lub rezygnacja z pobierania czynszu z lokali miejskich, ulgi w podatkach i opłatach wnoszonych przez przedsiębiorców. To tylko niektóre sposoby, z których próbują skorzystać miasta, aby pomóc lokalnym firmom. Jakie rozwiązania powinny wdrożyć władze Elbląga?

Pandemia koronawirusa rozwija się w szaleńczym tempie. Kiedy się skończy, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Ale już wiadomo jedno, po tej pandemii nic nie będzie takie samo, a żeby wrócić do stanu „sprzed wirusa” mieszkańcom i przedsiębiorcom potrzebna będzie pomoc zewnętrzna. Rząd opracowuje tzw. „tarczę antykryzysową”, niektóre samorządy już zdecydowały o różnych formach pomocy.

W Warszawie najemcy miejskich lokali użytkowych mogą liczyć na czasowe obniżenie czynszu, odroczenie jego płatności i rozłożenie należności w czasie. Najemcy (zarówno przedsiębiorcy jak i organizacje pozarządowe) będą mogli ubiegać się o rozłożenie w czasie spłat zadłużenia.

W Krakowie program pomocy będzie nosił nazwę „Pauza”. Głównie chodzi o odroczenie wpłat podatków lokalnych oraz możliwość umorzenia zaległych podatków. Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, będą zwolnieni z czynszów za ten okres. Zawieszone na trzy miesiące będzie również pobieranie opłaty za zajęcie terenu, na którym działa ogródek letni. Ciekawym rozwiązaniem jest też zwolnienie z opłaty za wywóz śmieci tych przedsiębiorców, którzy będą zmuszeni zawiesić działalność.

Urząd Miejski w Gdańsku chce przywrócić pełną obsługę przedsiębiorców. Miasto zdecydowało się wprowadzić ulgi w płatnościach czynszu lokali miejskich i części podatków dla przedsiębiorców. Ciekawym rozwiązaniem jest też umorzenie czynszu na miesiąc w gminnych lokalach i możliwość zawieszenia opłat czynszowych na kolejne 2 miesiące.

Prezydent Gdyni zdecydował się zwolnić z czynszu w miejskich lokalach wszystkich przedsiębiorców którzy prowadzą działalność objętą zakazem.

Również mniejsze miasta zdecydowały się na pomoc swoim przedsiębiorcom. W Tomaszowie Mazowieckim zdecydowano się wykorzystać dostępne narzędzia prawne. I tak np. zgodnie z ordynacją podatkową prezydent ma prawo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes podatnika może umarzać, odraczać lub rozkładać na raty należności względem samorządu. W mieście pracują także na uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą pomocy przedsiębiorcom.

To tylko niektóre przykłady z Polski – w jaki sposób samorządy mogą pomóc swoim przedsiębiorcom. Co prawda, końca pandemii jeszcze nie widać, ale dobrze by było, żeby samorządy były przygotowane na udzielenie pomocy lokalnym firmom.

W Elblągu na razie władze przedłużyły do 30 czerwca możliwość wnoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Czy taka pomoc jest wystarczająca? Jakie działania powinny wdrożyć władze naszego miasta? Zapraszamy do dyskusji.