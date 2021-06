Pół miliarda więcej dla województwa. Skorzystać ma Elbląg

Elbląski port ma skorzystać na zmianach w Regionalnym Programie Operacyjnym (fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

W latach 2021-2027 z funduszy unijnych do województwa warmińsko-mazurskiego ma trafić 1,7 miliarda euro. To o pół miliarda więcej niż wynosiły wcześniejsze zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju. - Presja samorządowców i mieszkańców miała sens – podkreślają parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej: Jerzy Wcisła i Jacek Protas. To właśnie z Regionalnego Programu Operacyjnego mają by m.in. realizowane inwestycje w elbląskim porcie i na Kanale Elbląskim.

- Pierwotnie Ministerstwo Rozwoju przyznało naszemu regionowi 1,2 mld euro. Utworzyliśmy koalicję, złożoną z polityków, samorządowców, przedsiębiorców, którzy naciskali na premiera, by tych środków było więcej. Te działania przyniosły skutek – mówił dzisiaj na konferencji prasowej w Elblągu poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Protas. - W mandacie negocjacyjnym, z którym do Warszawy pojechał pan marszałek Brzezin, bardzo mocno są zaznaczone inwestycje w Elblągu i subregionie elbląskim. - Obecny rząd nie miał chęci przekazać więcej pieniędzy we władania samorządów. Petycje podpisywane przez mieszkańców spowodowały presję na rządzie. I ten rząd to czuł – dodał senator Jerzy Wcisła. - Bez pieniędzy unijnych jedna trzecia samorządów nie miałaby zdolności inwestycyjnych. To właśnie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-27 będą mogły być sfinansowane inwestycje w elbląskim porcie, m.in. obrotnica dla statków, a także drugi etap inwestycji na Kanale Elbląskim. - Z unijnego budżetu 2007-2013 została zmodernizowana infrastruktura na Kanale Elbląskim – m.in. pochylnie, linia brzegowa. Pozostał do realizacji odcinek od strony Elbląga, m.in. pogłębienie toru wodnego, uporządkowanie linii brzegowej. To samorząd województwa chce sfinansować właśnie ze środków unijnych. Będziemy robić wszystko, by jak najwięcej środków do Elbląga trafiło – dodaje Jacek Protas. Z RPO niestety nie będzie mogła być sfinansowana budowa utwardzonego pasa startowego na elbląskim lotnisku, o co zabiega Aeroklub Elbląski. - Spotkałem się z przedstawicielami aeroklubu. Wiem, że do te inicjatywy przychylnie nastawieni są prezydent Elbląga i starosta elbląski. Unia Europejska niechętnie jednak obecnie finansuje przedsięwzięcia na lotniskach, będziemy więc szukać z innych źródeł – dodał poseł. Środki przeznaczone na RPO w latach 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim są po zmianach o 0,03 mld euro większe niż w latach 2014-2020. Nasz region jest w grupie siedmiu województw, które zyskują na korektach dokonanych przez Ministerstwo Rozwoju.

RG