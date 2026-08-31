Oni chcą budować nową komendę policji

Dwanaście firm złożyło swoje oferty w przetargu na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przy ul. Lotniczej. Na tę inwestycję przeznaczono 136 mln zł, a pieniądze mają pochodzić z Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029.

28 sierpnia otwarto oferty w przetargu na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. O realizację tej inwestycji ubiega się 12 firm. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeznaczyła na nią 136 mln zł, najwyższa oferta opiewa na ponad 178 mln zł, najniższa na 88 mln zł.

W przetargu swoje oferty złożyły:

Konsorcjum spółki Balzola Polska z Warszawy i hiszpańskiej firmy Lantania - 101 mln zł MIRBUD ze Skierniewic - 88 mln zł Budimex - 105 mln zł Fine Tech Construction z Warszawy - 89 mln zł STRABAG z Pruszkowa - 106 mln zł UNIBEP z Bielska Podlaskiego - 98 mln zł ALSTAL GRUPA BUDOWLANA z Bydgoszczy (pozostali wykonawcy: AD Development - partner konsorcjum) - 92 mln zł MKL BAU SPOLKA z Grabianowa cena - 91 mln zł R/S Budownictwa z Białegostoku - 96 mln zł WIMAKS TOCZYLOWSKI z Józefowa - 178 mln zł ELECTRA CONSTRUCTION POLSKA z Warszawy - 106 mln zł ZAB-BUD z Warszawy - 98 mln zł

Oferty będą teraz analizowane. Firma, która wygra przetarg, będzie miała na budowę nowej komendy niecałe 3,5 roku od zawarcia umowy.

Przypomnijmy, że o potrzebie budowy nowej komendy mówi się co najmniej od 2017 roku. W 2019 roku miasto za symboliczną złotówkę przekazało na ten cel działkę (2 ha) przy ul. Lotniczej. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, ma gotowy projekt, a także pozwolenie na budowę.

Według projektu nowa Komenda Miejskiej Policji w Elblągu przy ul. Lotniczej ma składać się z trzech budynków: właściwej siedziby komendy, budynku strzelnicy i siłowni oraz pomieszczenia techniczno-magazynowego. Łączna planowana powierzchnia użytkowa wynosi ok. 3,8 tys. metrów kw., a kubatura – 38,5 tys. metrów sześciennych.