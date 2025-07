Port Idei zainaugurowany z sukcesem

fot. nadesłana

W środę, 16 lipca, w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyła się pierwsza edycja Portu Idei - nowej inicjatywy skierowanej do lokalnej społeczności przedsiębiorców, specjalistów, freelancerów oraz osób zainteresowanych technologią i innowacjami. Frekwencja pozytywnie zaskoczyła organizatorów. Sala konferencyjna wypełniła się do ostatniego miejsca, co tylko potwierdziło potrzebę tworzenia tego typu przestrzeni w Elblągu.

Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w ponad dwugodzinnym programie, który łączył prelekcje oraz networking przy kawie i herbacie. Spotkanie stało się okazją do nawiązania nowych relacji, wymiany doświadczeń oraz inspirujących rozmów w gronie osób, które na co dzień rozwijają lokalny biznes i angażują się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Wśród uczestników obecni byli również przedstawiciele elbląskiego samorządu i instytucji wspierających przedsiębiorczość, m.in. Elbląskiego Parku Technologicznego. W programie wydarzenia znalazły się trzy prelekcje. Grzegorz Werkowski (WERKY DIGITAL) pokazał, jak skutecznie prowadzić działania marketingowe przy ograniczonym budżecie, wykorzystując psychologię, kreatywność i sprytne narzędzia. Maciej Biegajewski (LiveWebinar) opowiedział o tworzeniu treści, które przyciągają uwagę odbiorców – i jak w tym może pomóc sztuczna inteligencja. Z kolei Adrian Żebrowski (BeAIware.pl) zaprezentował praktyczne sposoby na automatyzację codziennych procesów biznesowych z użyciem AI – bez programowania i wysokich kosztów. Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników. W ich opinii była to nie tylko solidna dawka wiedzy, ale też świetna okazja do poznania innych przedsiębiorczych osób z regionu. W imieniu Miasta Elbląg głos zabrał Marek Kaszczyc, Kierownik Referatu Wsparcia Przedsiębiorczości w Biurze Prezydenta Miasta: - Z zadowoleniem patrzę na to, co wydarzyło się podczas pierwszej edycji Portu Idei. Realizując naszą misję wspierania przedsiębiorczości, nie mieliśmy żadnych wątpliwości - zaangażowanie w ten projekt i wsparcie budowania kapitału społecznego w Elblągu przyniesie wymierne korzyści. Spotkanie dobitnie pokazało, że w Elblągu mamy niezwykłych ludzi z pasją, gotowych dzielić się swoim doświadczeniem, pomysłami, a także budować relacje i zacieśniać współpracę biznesową. Port Idei doskonale wpisuje się w przestrzeń wydarzeń, które aktywnie wspieramy. Jest dowodem na to, że potencjał intelektualny obecny w Elblągu zasługuje na szersze promowanie i wsparcie w rozwoju. Cieszymy się, że mogliśmy być partnerem pierwszego, tak udanego spotkania, i że wydarzyło się ono w przestrzeni Ratusza Staromiejskiego. Z niecierpliwością czekamy na kolejne inicjatywy, które będą umacniać sieć kontaktów i rozwijać elbląskie środowisko innowacji. Organizatorzy zapowiadają już kolejną edycję Portu Idei, która odbędzie się jesienią tego roku. Jej program zostanie przygotowany w oparciu o informacje zwrotne zebrane od uczestników - zarówno te dotyczące tematów kolejnych prelekcji, jak i sugestii związanych z formułą wydarzenia. Celem jest jeszcze lepsze dopasowanie do potrzeb lokalnego środowiska i dalsze wzmacnianie relacji między osobami, które chcą aktywnie działać i zmieniać Elbląg.

Maciej Biegajewski, koordynator Port Idei