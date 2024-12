Porta Mare ma być gotowe w styczniu, nabrzeże za rok

Termin zakończenia budowy kompleksu biurowego Porta Mare został przesunięty z listopada 2024 r. na styczeń 2025 roku. Jak informuje inwestor, „to wynik czynników zewnętrznych”. Większe opóźnienie ma inwestycja związana z przebudową nabrzeża w tym miejscu.

Kompleks biurowy Porta Mare z rządowego programu Fabryka realizuje Operator ARP, spółka-córka Agencji Rozwoju Przemysłu. Ma kosztować ok. 100 mln złotych i oferować ok. 11 tys. m kw. powierzchni usługowej i biurowej do wynajęcia dla firm, które chcą inwestować w Elblągu. Zgodnie z pierwotną umową inwestycja miała się zakończyć w listopadzie, ale prace jeszcze trwają.

- Zakończenie inwestycji zostało przesunięte na styczeń 2025 roku. Takie przesunięcie terminu jest wynikiem szeregu czynników zewnętrznych, szczególnie związanych z opóźnieniem realizacji przyłącza rezerwowego energii elektrycznej. To niezależne od nas wyzwanie wymagało od nas dostosowania harmonogramu prac, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności przyszłego obiektu – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Maciej Wojtczak, dyrektor ds. Inwestycji Operator ARP.

Inwestor nie chce zdradzać, jak mocno zaawansowany jest proces wynajmu powierzchni ani też z jakich branż są firmy, które podpisały już umowy najmu. - Ze względu na trwające negocjacje oraz konieczność ochrony tajemnicy handlowej nie możemy obecnie ujawniać szczegółów dotyczących zawierania umów z potencjalnymi najemcami. Mogę jedynie potwierdzić, że proces ten przebiega zgodnie z naszymi założeniami, a zainteresowanie wynajmem jest zgodne z oczekiwaniami – dodaje Maciej Wojtczak.

Nadal problemem jest sprawa modernizacji nabrzeża przy Porta Mare. Przypomnijmy, że za tę część odpowiadają władze miasta, a tu opóźnienie sięga pół roku. Nabrzeże miały by gotowe w połowie 2025 roku, nowy termin to styczeń 2026 r. Prace mają kosztować 30 mln złotych, z czego 27 mln pochodzi z funduszy rządowych, reszta to wkład miasta. Powstanie nowe nabrzeże z miejscami do cumowania, oświetleniem, małym bulwarem oraz parkingiem na 200 miejsc od strony ul. Warszawskiej. Wykonawca - gdańska Korporacja Budowlana Doraco – do tej pory nie złożyła jeszcze wniosku o pozwolenie na budowę w tej sprawie, nadal trwają prace związane z dokumentacją. Czy to opóźnienie mocno komplikuje kwestię oddania do użytku Porta Mare?

- Opóźnienia związane z modernizacją nabrzeża niewątpliwie wywierają wpływ na nasz projekt. Nasi kontrahenci z niecierpliwością czekają na zakończenie tych prac, gdyż brak ukończenia tej przylegającej do budynku strefy, istotnie wpływa na płynność przyszłej działalności w tym obszarze. Jesteśmy jednak w stałym kontakcie z odpowiednimi agendami miasta i współpracujemy, aby wspierać postępy w tej kwestii, mając nadzieję, że zostaną one sfinalizowane w możliwie najszybszym terminie – odpowiada przedstawiciel Operator ARP.