Poszukiwany projektant nowego mostu

Władze miasta szukają firmy, która zaprojektuje nowy most przez rzekę Elbląg łączący al. Tysiąclecia z ul. Warszawską. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 18 marca.

Na dokumentację projektową nowego mostu w budżecie Elbląga na 2022 rok zaplanowano milion złotych. Na samą inwestycję na razie pieniędzy nie ma. Władze miasta liczą na to, że uda się je pozyskać z rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Na razie samorząd ogłosił przetarg na dokumentację projektową inwestycji. Zwycięzca przetargu będzie musiał przygotować najpierw warianty lokalizacji nowego mostu wraz z drogami dojazdowymi „stanowiącymi połączenie Alei Tysiąclecia (DW500) z ul. Warszawską (DW 500) przez ul. Sopocką, Zagonową i ul. Dojazdową” i z analizą układu drogowego wymagającego przebudowy oraz zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie do realizacji. Ma również wykonać analizę natężenia ruchu na skrzyżowaniach dla każdego z powstałych wariantów, przedstawić kosztorys inwestycji, a następnie przygotować wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej, dokumentację projektową, wniosek o pozwolenie na rozpoczęcie prac. Ma też pełnić nadzór autorski nad realizacją inwestycji i współpracować z władzami miasta przy procedurze składania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Zwycięzca przetargu ma też zaprojektować przebudowę skrzyżowania ulic Tysiąclecia - Rycerska wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej, przebudowę ulicy Sopockiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bocianią i Czerniakowską, przebudowę skrzyżowania ulic Sopocka – Panieńska – Zagonowa – Dojazdowa oraz przebudowę i rozbudowę ulicy Dojazdowej wraz z połączeniem jej z ul. Warszawską wspomnianym mostem. Most ma mieć klasę nośności A, chodnik i ścieżkę rowerową (lub odcinek pieszo-rowerowy) z jednej strony, a przy drogach dojazdowych do mostu ma powstać dwukierunkowa ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem.

- Przyszedł czas na to, by wybudować kolejny most przez rzekę Elbląg. Jest kilka wariantów branych pod uwagę, w tej sprawie muszą się wypowiedzieć projektanci. W grę wchodzę warunki gruntowe, przebiegające przez dany teren sieci, uzbrojenie – mówił Janusz Nowak na jednym z ostatnich posiedzeń komisji gospodarki miasta, wskazując, że pod uwagę najbardziej jest brana lokalizacja mostu z wylotem przy nowym rondzie koło marketu Castorama.

Zainteresowane przetargiem firmy mogą składać swoje oferty do 18 marca. Wtedy też poznamy ich finansowe oczekiwania. Zwycięzca przetargu będzie miał 80 dni na opracowanie wariantów lokalizacji mostu, następnie osiem na przygotowanie kompletnej dokumentacji po zatwierdzeniu przez prezydenta konkretnego wariantu, by władze miasta mogły ogłosić przetarg na wykonawcę budowy mostu. Cała inwestycja ma się zakończyć w ciągu 48 miesięcy od uzyskania przez samorząd zgody na realizację prac.